Elinkeinostrategia alkuun yrityskyselyllä

Pulahdushaaste innostaa uimaan sata kertaa kesän aikana 7.5.2020 07:10:00 EEST | Tiedote

Vihdin liikuntapalvelut järjestävät nyt toista kertaa Vihdin 100 pulahdusta -haasteen. Pulahdushaaste on käynnissä 7. toukokuuta – 6. syyskuuta. Haaste alkaa Uusimaa-viikon torstaina, jolloin teemana on hyvinvointi. Haasteeseen osallistuvien tavoitteena on käydä uimassa sata kertaa eri vesistökohteissa.