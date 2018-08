Emmiina Lehtonen kilpailee maailmanmestaruudesta Taiwanissa

Nuorten kokkien MM-kisat järjestetään 7.-8.9.2018 Taiwanissa. Loppukilpailussa on mukana Vuoden nuori kokki Emmiina Lehtonen. Pian nähdään, rakentaako Suomen edustaja maailman parhaan menukokonaisuuden lampaan kareen ympärille.

Nuorten kokkien MM-kilpailu on maailman merkittävimmän kansainvälisen gastronomisen järjestön, Chaîne des Rôtisseurs’n eli Paistinkääntäjien järjestämä. Kilpailujen tarkoituksena on mahdollistaa kokkien kehittyminen alallaan sekä osoittaa taitojaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kisa perustuu ruokakoriin (Black Box), jonka tarkka sisältö paljastetaan kilpailijoille vain puoli tuntia tunti ennen kokkauksen aloittamista. Pääruokalaji lampaan kylki on kerrottu ennakkoon, samoin kuin lista yhteisistä raaka-aineista, josta löytyy mm. kasviksia, tuoreita yrttejä, liemiä ja hedelmiä. Kilpailijoiden tulee suunnitella menu ja valmistaa se neljälle hengelle kolmen tunnin kilpailuajan puitteissa. Myöhästymisestä rangaistaan pisteiden alentamisella.

SM-kilpailussa tammikuussa 2018 voitto ratkesi Lehtoselle ammattitekniikan ja makupisteiden ansiosta. Tuomariston mukaan hän valmisti tasapainoiset annokset, joissa maut muodostivat harmonisen kokonaisuuden. Tammikuun voiton jälkeen Lehtonen on valmistautunut kilpailuun lehtori Arja Luiron opastuksella. Lehtonen työskentelee Ravintola TAMK Catering Studiossa.

Loppukilpailuun on hyväksytty 22 eri maan edustajaa. Kansainvälinen tuomaristo koostuu neljästä tekniikkatuomarista, jotka arvioivat mm. ammattitekniikkaa, taloudellisuutta ja hygieniaa. Makutuomareina työskentelee yhdeksän kansainvälisesti tunnettua ammattilaista. Tuomarit pisteyttävät myös töiden organisointikyvyn, menun ruokalajien esillepanon, lämpötilat, ruoan rakenteen ja maut.

Voittaja selviää lauantaina 8.9. Gaala-illallisen yhteydessä Culinary Arts at the Ching Guo Instituutissa. Voittajalle on luvassa mm. opintomatka Pariisin le Cordon Bleu -kouluun, tavarapalkintoja ja mainetta ja kunniaa.

Kilpailun arviointi -ja pistelaskujärjestelmässä noudatetaan Keittiömestareiden Maailmanliiton ohjeistusta. Kilpailijan maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka muodostuu seuraavasti:

Keittiötekniikka 40 p.

Ammattihygienia - 5 pistettä

Mise en Place eli esivalmistus ja töiden organisointi - 10 pistettä

Tekniikka ja toteutus - 15 pistettä

Ammattitaito - 5 pistettä

Raaka-aineiden ja ainesosien oikea käyttö - 5 pistettä

Ajoitus, myöhästyminen 1 minuutti / 1 p.

Maku 60 p.

Esillepanon menetelmät ja esittely - 5 pistettä

Ruokalajin annoskoko ja menun tulee olla ravitsemuksellisesti ja tasapainoinen - 5 pistettä

Ammattitaidollinen vaativuus, luovuus ja ruoka-aineiden yhteensopivuus - 15 pistettä

Aromi, maku, rakenne ja esillepanojen lämpötilat - 35 pistettä

Tuomaristossa mukana Conseiller Culinare Martti Lehtinen

Kilpailun arvostelee kansainvälinen, kutsuttu 13-jäseninen ammattilaistuomaristo. Mittavan uran Suomessa ja kansainvälisesti tehnyt keittiömestari ja opetusneuvos, Conseiller Culinare Martti Lehtinen on Suomen edustaja makutuomaristossa. Hän on aiemmin ollut mukana tuomaroimassa useita kansainvälisiä ja kansallisia keittiömestareiden kilpailuja (Jeunes Chefs Rotisseurs, WorldSkills, EuroSkills, WACS, NKF) ja toiminut myös tuomarikouluttajana.

Vahva suomalaismenestys

Suomalaiset kokit ovat menestyneet tässä vuodesta 1977 lähtien järjestetyssä kisassa. Arto Rastas voitti kultaa vuoden 2005 Bermudan kilpailuista ja Mikko Kautto pronssia seuraavana vuonna. Lasse Koistinen saavutti kultaa vuonna 2009 Australiassa, ja Laura Virolainen toi ensimmäisenä naisena hopeaa vuonna 2015 Unkarissa.

Lisätietoja: Kilpailijat

MM kilpailujen finaalissa 22 kilpailijaa

2018 Competitor Aaron Engeler - Australia

2018 Competitor Moritz Standmann - Austria

2018 Competitor Benjamin Belot - Belgium

2018 Competitor Joseph Tran - Canada

2018 Competitor Ian Grijalba - Colombia

2018 Competitor Ahmed Tarek Elgamal - Dubai

2018 Competitor Emmiina Marianne Lehtonen - Finland

2018 Competitor Michael Becherer - Germany

2018 Competitor Mickala B. Tuvey - Great Britain

2018 Competitor Erik Kiss - Hungary

2018 Competitor Tenzin Thophel - India

2018 Competitor Mohamad Fauzan Martin - Malaysia

2018 Competitor Florencio Reyes Hernandez - Mexico

2018 Competitor Rick Fransicus Johannes Stehr - Netherlands

2018 Competitor Mikkel Husom - Norway

2018 Competitor Drikus Brink - South Africa

2018 Competitor Henric Herbertsson - Sweden

2018 Competitor Sandra Hayoz - Switzerland

2018 Competitor Yu-chieh James Chien - Taiwan

2018 Competitor Manila Ragsaboon - Thailand

2018 Competitor Kahan Yavas - Turkey

2018 Competitor Logan M. Christensen - United States of America