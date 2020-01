Erityisteemana ekologisuus - Asumisen elinkaari näyttäytyy Rakenna & Sisusta -messuilla

Jaa

Tiedote 29.1.2020 / Rakenna & Sisusta -messut. Turun Messukeskuksessa valmistaudutaan jälleen talven suurimpaan messukoitokseen, Rakenna & Sisusta -messuihin. Rakentaminen ja remontointi käy Lounais-Suomen alueella edelleen varsin hyvin. Tapahtumassa on mukana mm. RaksaWorks, jossa on tarjolla rakennusalan työpaikkoja. Näytteilleasettajia on kaikkiaan mukana lähes 250.

Kuva: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto

-Kodin rakentaminen, remontointi ja sisustaminen ovat aina ajankohtaisia. Tämän vuoden tapahtumassa näkyy koko asumisen kaari ensiasunnon ostamisesta aina senioriasumiseen, projektijohtaja Krista Ahonen sanoo. Rakenna & Sisusta -messut nostaa vuosittain esille myös ajalle ominaisia trendejä. Vuoden 2020 tapahtuman erityispiirteenä on tänä vuonna ekologisuus. Ekoasumisen taidonnäyte tapahtumassa on mm. sisustuksellinen messutalo monine huoneineen, joka kohoaa messukeskuksen halliin. Koti pohjolassa -teemainen talo on sisustettu mm. pohjoismaisella designilla ja mukana on runsaasti luonnollisia valintoja, puuta, kiveä, savea, hamppua, pellavaa ja puuvillaa. Talon suunnittelusta ovat vastanneet Kati Laituri ja Hanna Leino. Messutalon terassilla on luvassa myös monipuolista ohjelmaa. Elämyspuu järjestää perjantaina 7.2. ja lauantaina 8.2. äänimaljarentoutusta talon inspiroivissa oleskelutiloissa.

Puutarha-alan ammattilainen Annina Jaala-Myllyoja kertoo terassin ruukku- ja hyötykasveista perjantaina ja sunnuntaina. Messutalon kattauskoulussa visualisti ja valokuvaaja Hanna Leino näyttää osallistujille kauniin kattauksen niksit ja opastaa mm. kangasservettien käyttöön. Sisustusvinkkejä kaipaavien kannattaa suunnata sisustussuunnittelija Seija Strandin meet & greet -tilaisuuteen lauantaina 8.2. Strandin pikakonsultaatiot ovat käynnissä kello 14.15-16 välisenä aikana. Lauantaina messuilla on vuorossa mm. OP Turun seudun ensiasunnon ostajan infotilaisuus. Ammattilaiset ovat koolla Lounais-Suomen Rakennuspäivässä ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi järjestää kutsuvieraille energia-aiheisen tilaisuuden sekä taloyhtiöiden vastuullisuutta käsittelevän seminaarin. Lauantaina pääsee seuraamaan myös paikallisten oppilaitosten välistä laatoituskilpailua. Vanhaa talo remontoivalle, myyvälle tai ostavalle sekä uutta rakentavalle on tarjolla hyödyllistä tietoa ja oppia, kun Prkk ry järjestää rakentaja- ja remonttikoulut. Sunnuntaina järjestetään Moodboard-työpaja, jossa osallistujat voivat koota vuoden 2020 trendeistä kollaasin. Mukana mm. laattoja ja luonnonmateriaaleja. Tiedote ja kuvia:

https://www.turunmessukeskus.fi/erityisteemana-ekologisuus-asumisen-elinkaari-nayttaytyy-rakenna-sisusta-messuilla/ #rakennusmessut Messujen uutuudet:

https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/rakenna-sisusta/uutuudet-messuilla/ Messujen yritykset:

https://www.turunmessukeskus.fi/naytteilleasettajat/rakenna-sisusta-naytteilleasettajat/ Messujen ohjelma: https://www.turunmessukeskus.fi/ohjelma/rakenna-sisusta-ohjelma-2/ Median akkreditointi https://www.turunmessukeskus.fi/medialle/ Kuvat: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuva: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto Lataa Kuva: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto Lataa Kuva: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto Lataa Kuva: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto Lataa Kuva: Jere Satamo/Turun Messukeskuksen arkisto Lataa

Linkit