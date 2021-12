Esa Saariselle kauppakamarin Kultainen elämäntyömerkki

Filosofi Esa Saarinen on toiminut suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä yritysjohdolle. Saarinen on puhunut kauppakamarin tilaisuuksissa inhimillisyydestä ja positiivisesta energiasta jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

”Esa Saarinen on tuonut yrityskulttuureihin lisää avoimuutta ja suvaitsevaisuutta, mitkä ovat tämän päivän johtamisen avainteemoja. Hän on upealla esimerkillään innostanut myös kauppakamarin tilaisuuksissa tuhansia osallistujia luomaan parempaa yhteistä tulevaisuutta myönteisen energian vahvistamana”, kertoo palveluliiketoiminnan johtaja Antti-Pekka Hulkko Helsingin seudun kauppakamarista. Hulkon mukaan Saarisen luennot ovat ajatuksia herättäviä tilaisuuksia, joissa ihmiset vahvistuvat, kun löytävät itsestään ja ympäristöstään uutta.

Kultainen elämäntyömerkki luovutettiin Esa Saariselle keskiviikkona 15. joulukuuta 2021.

“Tämä odottamaton kunnia kohottaa mielen ja vahvistaa uskoani Suomeen - sitä käsitystäni, että suomalainen arjen vahvuus nousee uskosta yhteiseen hyvään ja yhteistyöstä yli rajojen”, sanoo Esa Saarinen.

Filosofi, emeritusprofessori Esa Saarinen on valmistunut tohtoriksi 24-vuotiaana ja opettanut Kalifornian yliopistossa (UCLA), Helsingin yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Hän on valmentanut yli 20 vuotta yritysten ja yhteisöjen johtajia ja henkilöstöä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Saarinen on kirjoittanut 15 kirjaa yksin ja yhdessä muiden kanssa. Vuodesta 2001 Saarinen on toiminut Aalto-yliopiston professorina ja tutkinut soveltavaa filosofiaa, positiivisuuden tiedettä ja systeemiälyä.

