Esitys: Matinkylän terveysasema muuttaa Ison Omenan palvelutorille, Henttaan ja Suurpellon asukkaille uusi palvelupiste

Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli 7.6.2018 16:43 | Tiedote

Tapiolan keskukseen on suunnitteilla uusi korkeatasoinen, yli 200 huonetta sisältävä hotelli. Hotellin tiloja tulee uuteen rakennukseen Kulttuuriaukion eteläreunaan sekä viereiseen Tapiolan Keskustorniin, jonka huipulle on tavoitteena avata yleisölle avoin kahvila. Hankkeen takana on Regenero Oy, joka on hakenut Espoon kaupungilta alueelle suunnitteluvarausta. Uuden hotellin operoinnista Regenero Oy on neuvotellut Kämp Collection Hotels Oy:n kanssa.