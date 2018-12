Espoo-mitalit jaettiin itsenäisyyspäivän juhlassa

Espoo-mitalit jaettiin 13 henkilölle kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa 6.12.2018 Espoo Metro Areenalla. Mitalitaiteilija Kauko Räsäsen suunnittelemaa Espoo-mitalia on jaettu tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi yli 500 henkilölle vuodesta 1972 alkaen.

Espoo-mitalit 2018

Aalto-yliopiston vararehtori, professori Antti Ahlava on yhteistyössä kaupungin kanssa kehittänyt kampuksesta ja Otaniemestä metroon tukeutuvaa elävää kaupunginosaa. Ahlava yhdistää rakennussuunnittelun ja tehokkaan tilankäytön korkeatasoiseen arkkitehtuuriin. Ahlava on saanut mm. Vuoden arkkitehti -tunnustuksen sekä kansainvälisen laatuinnovaatiopalkinnon Koulu palveluna -hankkeelle. Hän on toiminut myös useiden arkkitehtuurikilpailujen tuomarina Espoossa.

Valokuvaaja Kari Auvinen on toiminut pitkään studio-, lehti- ja luontokuvaajana. Hän on saanut voittoja ja tunnustusta vuoden luontokuvakilpailussa ja mainoskuvakilpailuissa. Auvisen kuvia on julkaistu Espoo 550 -juhlakirjassa ja monissa muissa luontokirjoissa. Suomi 100 -kilpailussa Auvisen kuva valittiin voittajaksi. ”Varis ja kuu” -valokuvan pohjalta suunniteltiin Suomen luonnon 100-vuotisjuhlaraha, joka on palkittu kansainvälisesti.

Eero Falck on työskennellyt Espoon kaupungilla yli 20 vuoden ajan: ensin Puolarmetsän sairaalassa, sitten sosiaali- ja terveystoimen esikunnassa ja nyt Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksessa. Toimistotyöntekijänä Eero on hoitanut mm. postipalveluja täsmällisesti ja luotettavasti. Hän on mukava ja näkyvä työyhteisön jäsen, jonka kanssa työkaverit ovat käyneet lukuisia mielenkiintoisia keskusteluja – olipa kyse sitten työjärjestelyistä tai vaikka jääkiekosta.

Maria Guzenina on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 ja Espoon valtuutettuna 14 vuotta. Hän on Espoon kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja ja konsernijaoston puheenjohtaja. Hän on eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen ja Euroopan neuvoston Suomen valtuukunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut myös peruspalveluministerinä. Guzenina on työskennellyt kolumnistina sekä radio- ja tv toimittajana ja juontajana.

Merja Hauhia tuli Espoon kauppalan palvelukseen lähetiksi vuonna 1971. Oma-aloitteisena ja tarmokkaana hän eteni eri tehtävien kautta kaupungin järjestelmäsuunnittelijaksi. Hän vastasi kaupungin päätöksentekojärjestelmästä ja sen kehittämisestä huolehtien siitä, että valtuuston ja kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat valmistuneet asianmukaisesti ja ajallaan.

Museonjohtaja Pilvi Kalhaman luotsaama EMMA - Espoon modernin taiteen museo vastaanotti tänä vuonna arvostetun Vuoden museo –palkinnon, joka myönnettiin tunnustuksena EMMAn vaikuttavuudesta ja museotoiminnan nostamisesta Suomessa uudelle tasolle. Nykyaikaistunut museo on Kalhaman johdolla tehnyt brändityötä ja korkeatasoisia sisältöjä, mikä on johtanut EMMAn kasvaneeseen suosioon ja nuorentuneeseen kävijäkuntaan.

Diplomi-insinööri Pirjo Kemppi-Virtanen on toiminut Espoon valtuutettuna 14 vuotta. Hänellä on pitkä kokemus vaikuttamisesta politiikassa, yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Näkemystä on syventänyt yrityksen kasvattaminen start-upista menestyväksi työllistäjäksi. Hänen rakentamisen asiantuntemustaan on arvostettu mm. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Hän on myös Uudenmaan maakuntavaltuutettu ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen puheenjohtaja.

Teologian tohtori Tapio Luoma valittiin kesäkuusta alkaen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi Espoon hiippakunnan piispan tehtävistä. Ennen Espoota hän työskenteli Pohjanmaalla. Milleniumvuonna hänet palkittiin vuoden pappina. Espoon piispana Luoma piti tiivistä yhteyttä kaupunkiin ja hän totesikin usein, että kirkon työ tehdään paikallisella tasolla, siellä missä ihmiset kokoontuvat yhteen ja missä heitä kohdataan. Yhtenä esimerkkinä tästä on Ison Omenan kappeli, jossa kirkko tuli keskelle kauppakeskusta, arjessa helposti saavutettavaksi.

Apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula on toiminut pitkään poliisin eri tehtävissä ja Länsi-Uudenmaan poliisissa. Hän on kehittänyt viranomaisten yhteistoimintaa ja edistänyt sujuvaa yhteistyötä Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan poliisin välillä. Markkula on toiminut Espoon kaupungin turvallisuusstrategian johtoryhmässä ja suunnitellut sekä toimeenpannut kaupungin turvallisuusohjelmaa. Esimerkkinä tästä on ennaltaehkäisevän poliisikoordinaattoritoiminnan kehittäminen.

Musiikinopettaja Tiina Raulan perustama ja johtama Sunan koulun kuoro on jo kymmenen vuoden ajan tarjonnut sadoille oppilaille matalan kynnyksen kuorotoimintaan, sillä kaikki koulun oppilaat ovat sinne tervetulleita. Kuoro on ilahduttanut lähiympäristön kouluja ja päiväkoteja sekä näyttänyt kannustavaa esimerkkiä esiintymällä televisiossa ja eri areenoilla. Kuoro esiintyi mm. Espoon kaikille kuudesluokkalaisille järjestetyssä Itsenäisyyspäiväjuhlassa. Kuoro on myös hankkinut soittimia uuteen lastensairaalaan yhteistyössä Lastenklinikoiden kummien kanssa

Stig-Olof Sjöberg on tuottanut hyötyä ja iloa Suvisaariston asukkaille. Hän toimi vuosia Suvisaariston saaristokaupan kauppiaana. Eläkkeelle jäätyään hän on aurannut vapaaehtoisesti ja korvauksetta merenlahdelle kilometrejä pitkän retkiluisteluradan kaikkien espoolaisten ulkoilijoiden iloksi. Siellä on viilettänyt päivittäin paljon ihmisiä hakemassa terveyttä ja kuntoa.

Jääkiekon olympiamitalisti Emma Terho valittiin alkuvuonna Kansainvälisen Olympiakomitean urheilijavaliokuntaan, jonka tehtävänä on tuoda urheilijoiden ääni komitean päätöksentekoon. Terho on edustanut Suomea viisissä talviolympialaisissa saavuttaen kaksi olympiapronssia. Terho pelasi aikanaan Espoon Bluesissa ja oli SM-kultaa voittaneen Bluesin kapteeni. SM-kultamitaleja hänellä on seitsemän ja pronsseja kolme. Hänet on valittu myös vuoden naisjääkiekkoilijaksi Suomessa. Hän on ensi huhtikuussa Espoossa pelattavien naisten jääkiekon MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja.

Espoon palokuntien - Esbo Brandkårer puheenjohtaja Anssi Valli Leppävaaran VPK:sta edustaa kaikkien Espoon vapaapalokuntien tekemää arvokasta työtä espoolaisten turvallisuuden hyväksi. Vanhin Espoon alueen sopimuspalokunnista on perustettu jo vuonna 1890 ja palokunnat ovatkin toimineet pidempään kuin vakinainen pelastuslaitos Espoossa. Anssi Valli osallistuu edelleen myös hälytyksiin Leppävaaran VPK:n hälytysosastossa.