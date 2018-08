Espoo mukaan YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo liittyy YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjemaan yliopistokaupunkien kategoriassa Aalto-yliopisto kumppaninaan.

Kaupunginjohtajan johdolla asiasta valmistellaan vuoteen 2025 kestävä projekti, joka koskee koko kaupungin toimintaa erityisesti oppimiseen, koulutukseen ja innovointiin liittyvissä asioissa. Työssä keskeistä on kumppanuudet ja osallistaminen, jotta mukana olisi koko Espoo: kaupunkiorganisaatio, yritykset, yhteisöt ja tärkeimpänä asukkaat. Keskeisinä kumppaneina tullee olemaan yrityksistä mm. Nokia, Fortum, Kone ja Neste (joka on valittu maailman vastuullisimpiin yrityksiin), tutkimuksen osalta Aalto-yliopiston lisäksi VTT sekä muut kumppanit Valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen toimikunta, Smart&Clean -säätiö ja Climate Leadership Coalition. Yhteistyöhön haetaan aktiivisesti start up-, pk- ja kasvuyrityksiä.

Projektissa huomioidaan poikkihallinnolliset ohjelmat. Kestävä Espoo -ohjelma vastaa kaupungin kestävän kehityksen poikkihallinnollisesta kehitystyöstä ja koordinoinnista edelläkävijäkaupunkirooliin liittyvässä kehittämisessä.

Kaupunginhallitus jätti vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman kehyksen hyväksymisen pöydälle ja pyytää sen toimitilainvestointiohjelmasta vuosille 2019 - 2030 valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2018. Kehys ja veroprosentit on tarkoitus päättää syyskuussa valtuustossa.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen ja konserniraportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Tietokylän hankesuunnitelman. Hanke mahdollistaa kuntalaiskäyttöä sekä opetustiloja lukiokäyttöön. Tietokylä osoitteessa Tietotie 6 sisältää vuokrattavaa tilaa, jonne toteutetaan toimisto- ja koulutilojen lisäksi kokouskeskus, keittiö, ruokasali, kahvio ja liikuntatilat henkilökunnan, lukiolaisten ja kuntalaisten yhteiseen käyttöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi Perkkaa II asemakaavan muutoksen Leppävaarassa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden seitsemänkerroksisen asuinkerrostalorakennuksen sijoittuminen hyvien palveluiden ja joukkoliikenteen läheisyyteen tiivistämällä korttelin nykyistä rakennuskantaa.