Espoo valmistautuu uusimaan omakotitonttien vuokrasopimuksia Laaksolahdessa

Espoon kaupunki valmistautuu uusimaan Laaksolahden Veinissä 66 omakotitontin maanvuokrasopimukset, jotka päättyvät vuoden 2021 lopussa. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee tonttien vuokrausehtoja kokouksessaan 24. toukokuuta.

Vuokrat tarkistetaan nykyhetken tasoon

Veinin tontinvuokrasopimukset on allekirjoitettu vuonna 1972, ja ne ovat Espoon kaupungin ensimmäisenä päättyvät asuntotonttien maanvuokrasopimukset. Ennen sopimusten uusimista on päätettävä uuden vuokran määrästä, vuokra-ajasta sekä muista ehdoista.

Jaostolle esitetään, että vuokrakautta jatketaan 40 vuodella. Kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamien periaatteiden mukaan asuntotonttien vuokra on neljä prosenttia tontin pääoma-arvosta. Esityksessä tontin pääoma-arvo on määritetty kohtuullisen markkinahintatason mukaiseksi. Uusi vuokra on tarkoitus sitoa elinkustannusindeksiin, kuten nykyisissäkin vuokrasopimuksissa on tehty. Uuden sopimuskauden mukaiset maanvuokrat ovat nykyisiä vuokria selvästi korkeammat johtuen pääkaupunkiseudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta.

Vuokrankorotuksiin esitetään seitsemän vuoden siirtymäaikaa, jolloin uusi maanvuokra tulisi täysimääräisenä voimaan vasta vuonna 2029. Siirtymäaika-alennus lieventäisi ensimmäisinä vuosina merkittävästi uuden maanvuokran vaikutusta asumiskustannuksiin, mikä helpottaisi sopeutumista uuteen vuokratasoon. Lisäksi esitetään, että kaikilla Veinin alueen vuokralaisilla olisi oikeus lunastaa tontti omakseen.

Tontinvuokraisille on lähetetty tieto uusimisprosessin alkamisesta kirjeitse, ja vuokralaisia on kuultu asiasta ennen esityksen valmistelua jaostolle.Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsitteli Veinin tonttien maanvuokrasopimusten uusimista ensimmäisen kerran helmikuussa 2018.

Maanvuokrasopimuksia päättyy lähivuosina eri puolilla Espoota

Asuntotonttien maanvuokrasopimuksia umpeutuu 2020-luvulla yhteensä 124. Veinin lisäksi päättyviä sopimuksia on Järvenperässä, Kauklahdessa, Kilossa, Latokaskessa, Espoon keskuksessa ja Karakalliossa. Espoon kaupungilla on noin 1 100 vuokralla olevaa asuntotonttia, joista valtaosa on omakotitontteja.

Tontinvuokratuloilla on tärkeä rooli kaupungin tuottamien palveluiden rahoittamisessa. Vuonna 2017 kaupunki sai maanvuokratuloja noin 15,4 miljoonaa euroa, josta asuntotonttien osuus oli noin 8 miljoonaa euroa.