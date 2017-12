Espoon Matinkylään tulossa korkeatasoinen hotelli – majoituskapasiteetti kasvaa merkittävästi

Matinkylän metrokeskuksen ja kauppakeskus Ison Omenan laajennusosan länsipuolelle on lähdössä rakenteille korkeatasoinen 192 huoneen hotelli, kaksi asuntohotellia sekä asuntoja. Hotellin alakertaan tulee laadukas ravintola, joka kesäisin laajenee myös sisäpihan terasseille.

Hotellin kulmaan sijoittuu tulevaisuudessa myös Matinkylän metroaseman läntinen sisäänkäynti. Ison Omenan pysäköintilaitoksen yhteyteen rakennetaan tulevan Matinkylän uimahallin ja hotellikorttelin yhteinen maanalainen 231 autopaikan pysäköintilaitos.

Korttelin vaatimat louhinnat on suoritettu ja perustuksien rakentaminen alkaa lähiviikkoina. Kortteli valmistuu vuoden 2020 loppupuolella.



Hotelli helposti saavutettavissa

Matinkylän uuden metroaseman ansiosta hotelli on helposti saavutettavissa. Metron jatkuminen 2020-luvulla länteen mahdollistaa hyvän saavutettavuuden myös Espoon voimakkaasti kehittyvistä läntisistä kaupunginosista.

”Matinkylän metroaseman yhteyteen nouseva hotelli on käytännön esimerkki siitä, mitä metro mahdollistaa. Alueen kehittyminen jatkuu, palvelut paranevat, ja ne ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä. Lentokentältä on Kehärata-länsimetro -raideyhteys Matinkylään saakka suoraan hotellin sisäänkäynnille”, toteaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Matinkylän uusi hotelli tulee olemaan yksi Espoon suurimmista hotelleista. Se tuo merkittävän lisän Espoon majoitustarjontaan. Vuodepaikkojen määrä kasvaa kolmanneksella.



Lisäksi kaksi asuntohotellia

Hotellia täydentää kaksi asuntohotellia, joihin tulee yhteensä 77 sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen asumiseen tarkoitettua kalustettua huoneistoa. Huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmen makuu-huoneen huoneistoihin. Lisäksi kortteliin tulee Lujatalo Oy:n myytäviä omistusasuntoja.

”Tynnyripuiston hotelli tuo tervetulleen lisän Espoon ja koko seudun hotellikapasiteettiin, kätevästi metromatkan päässä koko pääkaupunkiseudun monipuolisesta tapahtumatarjonnasta”, iloitsee Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola.

”Hotelli ja asuntohotellit lisäävät osaltaan Matinkylän alueen houkuttelevuutta ja monipuolistavat alueen palvelutarjontaa Ison Omenan palveluja täydentäen. Matinkylä on yksi pääkaupunkiseudun voimakkaimmin kasvavista alueista. Olen varma, että alueelle syntyy monia uusia mahdollisuuksia myös houkuttavien matkailullisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen”, Antola kertoo.

Korttelin arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky. Korttelin rakentajana on Lujatalo Oy. Hotelli ja asuntohotellit tulevat Kassiopeia Finland Oy:n ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen omistukseen.

Tynnyripuistosta viihtyisä alue

Tynnyripuiston alueesta muodostuu Matinkylään toiminnallinen ja viihtyisä alue. Hotellikorttelin länsipuolelle suunnitellun Meri-Matin koulun ja pohjoispuolelle sijoittuvan Matinkylän uuden uimahallin sekä itse Tynnyripuiston valmistuttua alue tarjoaa viihtyisän ympäristön ja monipuoliset palvelut sekä espoolaisille että muualta tuleville.

Espoon teknisen toimen johtajan Olli Isotalon mukaan uusi uimahalli valmistuu vuonna 2021. Uuden jäähallin Matinkylä saa jo syksyllä 2019.

Kassiopeia Finland Oy on hotelli-, kongressi- ja ravintola-alan palveluyritys. Yrityksellä on Espoon Nokkalassa sijaitseva ravintola Nokkalan Majakka (nokkalanmajakka.fi) sekä Nuuksion kansallispuistossa sijaitseva Ravintola Haltia (ravintolahaltia.fi). Kittilän Levillä yrityksellä on omistuksessaan hotellit Levi Panorama (levipanorama.fi) ja K5 Levi (k5levi.fi) sekä kongressikeskus Levi Summit (levisummit.fi).