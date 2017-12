Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 13.12.2017

Lautakunta päätti mm. esiopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2018-2019, perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteista sekä taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2018.

TIEDOTE OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 13.12.2017

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018–2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018–2019 liitteen mukaisissa yksiköissä.

Esiopetuspaikkojen tarvetta on arvioitu suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen yhteistyönä. Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteensovittaminen sekä tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Väestötietoihin perustuvan arvion mukaan esioppilaiden määrä tulee Espoossa hieman kasvamaan. Lukuvuonna 2018–2019 esiopetusta järjestetään 112 päiväkodissa (tänä lukuvuonna 107:ssa) ja 22 koululla suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintana sekä 18 koululla suomenkielisen opetuksen toimintana.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteet sekä keväällä 2018 kilpailutettavat ostopalveluyksiköt

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteet liitteen mukaisesti sekä perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuodot ja palveluntuottajien valintaperusteet liitteen mukaisesti. Nyt hyväksyttyjä periaatteita sovelletaan lukuvuoden 2018–2019 alusta lähtien.

Iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaa järjestetään talousarviossa iltapäivätoimintaan varatun määrärahan puitteissa.

Aiemmat lapsivalintakriteerit sisälsivät järjestyksen, jossa huoltajan valitsemalla toiminta-ajalla oli merkitystä. Lapsivalintakriteereitä muutettiin vastaamaan tilannetta, jossa toiminta-aikaa on mahdollista muuttaa perheen tarpeen ja tilanteiden mukaisesti myös kesken lukuvuoden.

Nyt hyväksytyissä periaatteissa lapset valitaan iltapäivätoimintaan seuraavien kriteerien mukaisessa etusijajärjestyksessä: a)ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös, b) muut ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, c)toisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös, d) kolmannen vuosiluokan tai sitä vanhemmat oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja e) muut toisen vuosiluokan oppilaat. Mikäli valintaprosessissa tulee tilanne, että kaikkia samaan ryhmään (ryhmät a-e) kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arvonnalla.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti myös, että keväällä 2018 kilpailutetaan koulujen iltapäivätoiminta seuraavina kokonaisuuksina: Opinmäen kampuksella toimivien koulujen iltapäivätoiminta (Espoo International School ja Olarin koulu), Kilon koulu, Ruusutorpan koulu, Karamzinin koulu, Vanttilan koulu, Soukan koulu, Matinlahden koulu, Rastaalan koulu sekä Saunalahden koulu (ei vaativan erityisen tuen iltapäivätoiminta/hoito).

Taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2018

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myönsi taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset ja muut tuet vuodelle 2018 liitteen mukaisesti. Lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille myönnettiin yhteensä noin 4 milj. euroa ja muille yhteensä noin 350 000 euroa.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista taiteenalojen opetusta, joka antaa oppijoille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on osa yleissivistävää koulutusjärjestelmää ja Opetushallitus päättää sen opetussuunnitelman perusteista.

Espoossa taiteen perusopetusta antaa 16 yksityistä oppilaitosta. Näistä 11 haki avustusta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta vuodelle 2018.

Lautakunta antoi lausunnot Painiityn väliaikaisen siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelmasta ja Jupperin korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelmasta.





Lautakunta jätti pöydälle § 6 Sivistystoimen yleiset palveluverkkoperiaatteet vuosille 2020–2030 sekä palautti uudelleen valmisteluun § 13 Merisaappaan koulun lakkauttaminen 1.8.2018 lukien.



Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

