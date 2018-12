Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 13.12.2018

Käsittelyssä ovat mm. ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintaperiaatteet, etäpalvelujen asiakasmaksut ja Espoon keskuksen palvelukeskuksen väistötilat.

4. Tilapäisen etäkotipalvelun sekä etäkuntoutuksen asiakasmaksut

Espoon kotihoidossa ja Espoon sairaalassa otetaan käyttöön videovälitteisiä etäpalveluja. Etäkontakteilla täydennetään asiakkaan päivittäisiä palveluja tai korvataan osa kotikäynneistä. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi etäpalvelujen asiakasmaksut 7.1.2019 alkaen. Esitys

5. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen asiakasmaksu

Lautakunnalle esitetään, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjottavan tuetun asumisen asiakasmaksut poistetaan 7.1.2019 alkaen. Asukas maksaa vuokran vuokrasopimuksensa mukaisesti suoraan asumisyksikköön. Esitys

6. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnan periaatteet

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat hankintaperiaatteet:

Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta. Tilaava kunta määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle sekä maksaa palveluntuottajille samasta palvelusta samansuuruisen korvauksen. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki valvontaviranomaisten ja tilaavan kunnan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaavan kunnan hallinnassa. Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

Hankinnan valmisteluun osallistuvat Espoon lisäksi Kauniainen, Kirkkonummi, Karviainen, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Hanko. Hankinnan valmistelussa kuullaan sekä kuntalaisia että palveluntuottajia: kuntalaisnäkökulmaa selvitetään yhteistyössä asiakkaiden ja omaisten kanssa palvelumuotoilun keinoin, ja palveluntuottajille järjestetään markkinavuoropuhelu. Hankinta toteutetaan ilmoittautumismenettelynä siten, että uusi malli on käytössä 1.1.2020 alkaen. Esitys

7. Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2019. Päivitetty suunnitelma kattaa vuoden 2019 elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakka- ja lääkelain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmat. Valvontakohteita on 3577. Esitys

8. Espoon keskuksen palvelukeskuksen väistötilat

Espoon keskuksen palvelukeskus sijaitsee osoitteessa Espoonkatu 8. Se on toiminut seniorijärjestöjen harraste- ja kokoontumistilana sekä ruokailutilana. Toiminta on huonon sisäilman takia siirretty muihin toimipisteisiin. Lautakunnalle esitetään, että nykyinen tila irtisanotaan ja Espoontorin liikekeskuksen 3. kerroksesta vuokrataan korvaavaa tilaa 1.3.2019 alkaen. Tiloihin tulee monitoimi-, harraste- ja kokoontumistiloja noin 150 seniorille. Tilojen yhteydessä on työtiloja seniorineuvonnan ja palvelukeskuksen työntekijöille. Esitys

9. Valtuustokysymys: Miten Espoo helpottaa asiointia terveyspalveluissa, erityisesti ajanvarauksessa?

Espoossa halutaan tarjota helposti käytettäviä ja sujuvia palveluja ja ottaa huomioon asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet. Terveysasemille ja hammashoitoon saa yhteyden joko soittamalla tai asioimalla verkkopalveluissa. Terveysasemille voi tulla myös ilman ajanvarausta suoraan paikan päälle. Sähköisten palvelujen avulla asiakkaat voivat saada palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Kun osa asioista voidaan hoitaa sähköisesti, jää ammattilaisille enemmän aikaa potilaiden hoitoon. Näin sujuva ja helppokäyttöinen sähköinen/digitaalinen asiointi mahdollistaa asiakkaille parempaa asiakaspalvelua ja hoidon saatavuutta. Vastaus valtuustokysymykseen

Lisätiedot

Tämän kokouksen esityslista ja aineistot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat

Kohdat 5, 7 ja 9: terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn, p. 050 544 6535

Kohdat 4, 6 ja 8: vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, p. 0500 796 810

Lautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö, puh. 040 719 7604

Lautakunnan sihteeri, hallintopäällikkö Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962