Espoon Tapiolan keskustornin julkisivuun heijastetaan suuri mediataideteos

Lotta-Pia Kallion animoima mediateos ”Linnea” sekä Timo A. Aallon valoteos toteutetaan Tapiolan keskustornin julkisivuun lauantaina 27.10. klo 19-21 Valoteoksia Tapiolassa -tapahtumassa.

Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema ja vuonna 1961 valmistunut Tapiolan keskustorni on 49 metriä korkea, ja siinä on 13 kerrosta. Valkoisen jylhän julkisivun omaava ja valmistumisensa jälkeen paljon huomiota saanut rakennus on tunnettu maamerkki Espoossa.



Espoon kulttuurikeskuksen puoleiseen seinään heijastetaan taiteilija Lotta-Pia Kallion animoima mediateos ”Linnea”. Teoksessa vanhojen koulukasvioiden kuvista muodostuu geometrinen, hitaasti muuttuva ruusuikkunaa muistuttava sommitelma. Taiteilija Timo A. Aalto valaisee seinän muuttuvalla valo-ohjelmalla, jossa hyödynnetään seinän väripesua hitaana värivaihtona.

Tapahtuman muiden valoteosten toteuttajina toimivien Alexander Reichsteinin, Teemu Salosen ja Jarkko Lievosen teokset tuovat esiin valotaiteen monimuotoisuuden ja erilaiset esitystavat modernissa kaupunkiympäristössä.

Teokset levittäytyvät Espoon kulttuurikeskuksen ympärille ja sisälle. Tapahtuman järjestää Kaupunkitapahtumat Espoo yhdessä Espoon kulttuurikeskuksen kanssa. Mukana myös valokontti, jossa pääsee itse toteuttamaan oman valotaideteoksen.





Valoteoksia Tapiolassa

Lauantaina 27.10.2018 klo 19-21

Espoon kulttuurikeskuksen ympäristö, Kulttuuriaukio 2



Koko perheen tapahtumaan on vapaa pääsy.