Etla vahvistaa asiantuntemustaan – Tero Kuusi tutkimusjohtajaksi ja Olli Ropponen tutkimuspäälliköksi

Etla: Suomen bkt voi supistua tänä vuonna jopa 5% koronaviruspandemian takia 17.3.2020 09:30:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi, että koronaviruspandemian takia Suomen bkt supistuu tänä vuonna 1–5 prosenttia. Vaihteluvälin positiivinen pää voi toteutua, jos pandemia saadaan Euroopassa maalis-huhtikuussa hallintaan ja jos EU-maat elvyttävät koordinoidulla tavalla. Tällä hetkellä arvioimme kuitenkin, että negatiivinen skenaario on todennäköisempi ja tällöin Suomen bkt supistuisi tänä vuonna 5 prosenttia. Talous supistuisi toisella vuosineljänneksellä lähes kymmenyksen, mutta alkaisi kasvaa sen jälkeen. Etla on laatinut kolme skenaariota pandemian talousvaikutuksista. Korostamme, että epävarmuus on suurta ja kyse on tämän hetken arviosta.