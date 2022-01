EU:n uusi yliopistostrategia korostaa tutkimuksen laatua. Uskottavat TKI-toimet ovat ensisijaisia Suomen vetovoimalle

Osaamisen, tutkimuksen ja innovaatioiden Suomi tarvitsee tekijöitä

Unifi pitää erittäin hyvänä sitä, että kaikki parlamentaariset puolueet ovat yhteisesti sitoutuneet neljän prosentin TKI-panostusten tavoitteeseen. Julkisen rahoituksen osuus Suomen TKI-tavoitteista on kolmannes, eli tarvitaan noin 200 miljoonaa euroa kumulatiivisesti lisää vuosittain. Suomen tieteen tason jatkuva nostaminen on myös edellytys kilpailussa kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Kansallisella tutkimusrahoituksella on keskeinen vipuvaikutus suomalaisten tutkijoiden pääsyssä mukaan kansainvälisesti kilpailukykyisiin tutkimusryhmiin ja verkostoihin esimerkiksi yhä kiristyvissä EU-rahoitushauissa. Rahoituksen ennakoitavuus on tärkeää erityisesti nuorille tutkijoille.

- Suomi kilpailee globaalisti suomalaisista ja kansainvälisistä opiskelijoista, tutkijoista ja osaajista. Toimintaympäristön on oltava kansainvälisesti houkutteleva. Nuorille tutkijoille se tarkoittaa korkeatasoisia tutkimusryhmiä, hyviä tutkimusympäristöjä, kilpailukykyisiä ekosysteemejä ja ennakoitavia, positiivisia rahoitusnäkymiä, toteaa Unifin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Myös tutkimukseen perustuva, laadukas koulutus on edellytys opiskelijoiden ja tulevien osaajien hyvinvoinnille, työvoiman riittävyydelle ja TKI-toiminnalle. On tärkeää, että kasvavien opiskelijamäärien tarvitsema laadukas opetus, ohjaus ja opiskelijapalvelut, korkeatasoinen tieteellinen tutkimus sekä jatkuvan oppimisen systeeminen uudistus eivät kilpaile keskenään rahoituksesta. Kaiken perustana oleva tieteellinen tutkimus on pidettävä vahvana. Myös yrityksille kohdennetuissa rahoitusinstrumenteissa tulee rakentaa houkuttelevat kannusteet osallistua TKI-hankkeisiin yhdessä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn uusi hallitus järjestäytyi 26.1. Puheenjohtajaksi valittiin jo joulukuussa rehtori Jukka Kola Turun yliopistosta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin rehtori Sari Lindblom Helsingin yliopistosta.