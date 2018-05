Euroopan parlamentti hyväksyi lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina säännöt, joiden myötä väliaikaisesti toisessa EU-maassa työskentelevät työntekijät saavat jatkossa samaa palkkaa kuin paikalliset työntekijät.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevien sääntöjen uudistuksen tavoitteena on parantaa lähetettyjen työntekijöiden työhön liittyviä oikeuksia ja luoda reilumpi kilpailutilanne yritysten välille. Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 456 puolesta, 147 vastaan ja 49 tyhjää.



Reilummat palkkaussäännöt



Työskentelymaan palkkaussääntöjen pitää koskea myös toisesta EU-maasta työskentelymaahan lähetettyä työntekijää uuden lainsäädännön myötä. Maakohtaisen lainsäädännön lisäksi alakohtaisia työehtosopimuksia voidaan soveltaa lähetettyihin työntekijöihin.



Paremmat työolosuhteet



Työnantajan pitää uusien sääntöjen myötä maksaa matka-, oleskelu- ja asumiskulut, eikä niitä saa vähentää työntekijän palkasta. Työnantajan tulee myös varmistaa, että lähetettyjen työntekijöiden asumisolosuhteet ovat kansallisten sääntöjen mukaiset.



Lähettämiskausi



Lähettämiskauden pituus voi pisimmillään olla 12 kuukautta. Tämän jälkeen kautta voidaan pidentää vielä 6 kuukaudella. Tämän jälkeen työntekijä voi yhä edelleen jatkaa maassa työskentelyä. Kaikki maan työvoimaa koskevat säännöt alkavat kuitenkin koskea työntekijää lähettämiskauden enimmäispituuden ylityttyä.



Petoksilta suojautuminen



Mikäli esimerkiksi ns. postilaatikkoyhtiö on lähettänyt työtekijän toiseen EU-maahan vilpillisesti, pitää jäsenmaiden tehdä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että työntekijöiden oikeudet turvataan vähintään lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin mukaisesti.



Kansainvälinen maantieliikenne



Maantieliikenteen osalta uusia sääntöjä aletaan soveltaa vasta, kun liikkuvuuspaketin alakohtainen lainsäädäntö tulee voimaan. Siihen saakka maantieliikenteen osalta noudatetaan vuoden 1996 direktiiviä.



Uudet säännöt astuvat voimaan kahden vuoden kuluttua



EU-mailla on kaksi vuotta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä, minkä jälkeen uudet säännöt astuvat voimaan.



Kommentit



Euroopan parlamentissa mietinnön esittelijänä toiminut Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Ranska) sanoi: “Tämä äänestys on yksi 2014-2019 -vaalikauden tärkeimmistä perusteista. Se heijastaa Euroopan unionin sosiaalista, taloudellista ja poliittista tilaa. Se asettaa selvän reitin sosiaalisemmalle Euroopalle reilumman kilpailun ja lähetettyjen työntekijöiden parempien oikeuksien kautta.”



Mietinnön toinen esittelijä Agnes Jongerius (S&D, Alankomaat) sanoi: “Eurooppa valitsi saman palkan samasta työstä samassa paikassa. Kollegat voivat taas olla kollegoita eikä kilpailijoita. Tämä on tärkeä askel kohti sosiaalista Eurooppaa, joka suojelee työntekijöitä ja estää heikentämiskilpailun - kohti Eurooppaa, joka huolehtii tavallisista työssäkäyvistä kansalaisista.”



Taustatietoa



Työnantajat voivat lähettää työntekijöitä väliaikaisesti suorittamaan tiettyä tehtävää toiseen EU-maahan. Vuonna 2015 EU:ssa oli 2,05 miljoonaa lähetettyä työntekijää. Työntekijöiden lähettäminen kasvoi 60 %:lla vuosien 2010 ja 2016 välillä.