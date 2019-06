EYP Finland voitti Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon toisen sijan

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry voitti Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon toisen sijan palkintoseremoniassa Aachenissa, Saksassa 28.5.

EYP Finland voitti palkinnon Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeella, jossa nuoria perehdytetään EU:n toimintaan ja tuodaan Eurooppa-aiheita lähelle nuoria. Hanke on pyörinyt vuodesta 2010 asti. Vuonna 2018 se koostui valtakunnallisesta koulukiertueesta ja neljästä alueellisesta suurtapahtumasta eli EYP Finlandin alueellisista istunnoista. Hankkeen tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan tietoa Euroopasta ja vuorovaikutustaitoja.



Euroopan parlamentti palkitsee yhdessä Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön kanssa hankkeita, jotka muun muassa edistävät eurooppalaisen identiteetin kehitystä, Euroopan integraatiota ja tarjoavat nuorille käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä. Palkintona voittajat saavat rahoitusta projektilleen ja pääsevät vierailemaan Euroopan parlamentissa.



”On upeaa, että Euroopan parlamentti on antanut tunnustuksen EYP Finlandin hankkeelle mm. eurooppalaisen identiteetin edistäjänä. Kahden vuoden jälkeen Suomen kansallisena Kaarle Suuri -voittajana, on toinen sija koko Euroopan tasolla hieno saavutus. Palkinto tulee varmasti kannustamaan tänäkin vuonna toteutuvan hankkeen vapaaehtoisia ja muita EYP Finlandin aktiiveja!”, kommentoi EYP Finlandin puheenjohtaja Matti Lötjönen.



Kaarle Suuri -palkinnon ensimmäisellä sijalla palkittiin italialainen radiokanava Europhonica_IT, joka jakaa uutisia ja tarinoita EU:sta. Kolmas sija meni Itävaltaan Muslimische Jugend Österreich -hankkeelle, jonka tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä muslimien ja juutalaisten välillä.

Lisätietoja:



Matti Lötjönen, puheenjohtaja, EYP Finland

matti.lotjonen@eypfinland.org, 040 532 0383

Hannariikka Nieminen, tiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

hannariikka.nieminen@europarl.europa.eu, 0400 429 149