Filmitähtien jäljillä – helsinkiläisyys kultakauden elokuvissa 1.6.-26.8.2018 Virka-galleriassa

Ansa ja Tauno, Kesäillan valssi, Prinsessa Ruusunen ja Juurakon Hulda - Virka-gallerian viimeisessä näyttelyssä kuljetaan elokuvatähtien jäljillä Helsingissä. Pääosassa ovat suurten studioiden kultakautena, 1930-1960-luvuilla valmistuneet helsinkiläiset elokuvat.

Näyttelyssä on esillä elokuvapukuja, harvinaista esineistöä, valokuvia sekä alkuperäisiä pukuluonnoksia. Niiden kautta nousevat esiin teemat helsinkiläisyydestä ja siitä, miten mielikuvia kaupunkilaisuudesta ja maalaisuudesta rakennettiin ajan elokuvissa. Elokuvien Helsinki näyttäytyi dynaamisena paikkana, jossa mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun ja toisaalta siveelliseen rappioon olivat kihelmöivästi läsnä.

Elokuvien tuntemattomampia tekijöitä, helsinkiläisiä pukusuunnittelijoita ja maskeeraajia on haluttu nostaa esiin. Elokuvapukusuunnittelun pioneerit Bure ja Anita Litonius veivät erityisesti historiallisten elokuvapukujen suunnittelutyötä eteenpäin. Näyttelyssä on esillä Litoniusten ennennäkemättömiä pukuluonnoksia. Toinen alan pioneeri on ollut Kuokkasten maskeeraajasuku, joka toimii alalla tänäkin päivänä.

Tervetuloa tutustumaan elokuvien hauskoihin, syntisiin, kepeisiin ja tyylikkäisiin helsinkiläisiin! Samalla haluamme kiittää kuluneesta kymmenestä vuodesta kaikkia kävijöitämme.

Näyttelyn oheisohjelma:

10.6. Kaivopuiston kaunis Regina (1941) Elokuvateatteri Orionissa klo 18.10. Elokuvapuvustuksen teemoihin johdattaa tutkija Joanna Weckman. Liput Orionista.



12.6. Helsinki-päivän ilmaiset tapahtumat kaupungintalolla:



Klo 11.30-13.30 ja klo 16.00-18.00

Näyttelyn hengessä vierailijoille loihditaan 1930-50-lukujen glamour-henkisiä pikameikkejä ja kampauksia, joita tekevät Stadin aikuisopiston Esitys- ja teatteritekniikan maskeerausopiskelijat.



Klo 12.00-12.45

Iki-ihanat filmitähdet Pirkko Mannola ja Heidi Krohn haastateltavina. Tule kuuntelemaan millaista oli työskennellä näyttelijänä kultakauden ajan elokuvissa. Näyttelijöitä haastattelee tutkija Joanna Weckman.



Klo 18.00 Suomi Filmi soi -konsertti (Kesto noin 70 min.)

Konsertissa kuullaan vanhojen elokuvaklassikoiden rakastetuimpia hittejä. Kotimaisten elokuvien upeimmat sävellykset kuullaan sovitettuina neliääniselle lauluyhtyeelle. Konsertin juontaa legendaarinen Heikki Kahila.

Kaupungintalon juhlasalissa. Tilaisuuteen mahtuu 300 ensimmäistä.



17.6. Kesäillan valssi (1951) Elokuvateatteri Orionissa klo 18.10. Elokuvapuvustuksen teemoihin johdattaa tutkija Joanna Weckman. Liput Orionista.



23.8. Taiteiden yö: katsauksia näyttelyyn, kultakauden elokuviin ja ilmaisnäytöksiä Kino Engelissä.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa ja käsikirjoittajana on toiminut tutkija Joanna Weckman. Virka-gallerian ja KAVIn yhteisnäyttelyitä ovat aikaisemmin olleet muun muassa Elokuvataivaan alla: 25 vuoden matka Sodankylään (2010) ja DocFilm Helsinki (2015).



KAVIssa on meneillään kansallisfilmografiaa täydentävä Suomalaisen elokuvan tiedonkeruu vuosien 1907-1979 välillä kuvattujen pitkien näytelmäelokuvien kuvauspaikka-, esiintyjä- ja tekijätiedoista. Lisäksi metsästetään käsikirjoituksia, valokuvia, käsiohjelmia, nuotteja yms. www.elonet.fi/tiedonkeruu

Virka-galleria

Sofiankatu 1

Avoinna ma-pe 9-19 la−su 10-16

Vapaa pääsy

www.virka.fi