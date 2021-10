Finnish Comms Awardsin 132 hakemuksesta shortlistalle 49 työtä 

Eniten shortlistalle päässeitä töitä oli seuraavilta toimistoilta: Netprofile (11), Brunnen Communications (6), Viestintätoimisto Drum (5), SEK (5), PING Helsinki (3) ja TBWA\Helsinki (3). Kilpailun kasvusta kertoo ennätysmäärä töitä sekä täysin uusien osallistuneiden toimistojen määrä. Kilpailu viettää tänä vuonna 10. juhlavuotta ja sen järjestäjänä toimii Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.

Tänä vuonna kilpailuun ilmoittautui mukaan ennätysmäärä toimijoita, ja mukana on

entistä laajempi kirjo töitä erilaisilta viestinnän toimijoilta, kuten viestintätoimistoilta ja

vaikuttajayhteisöiltä. Shortlista on katsaus suomalaisen viestinnän parhaimmistoon, ja

siinä näkyy kotimaisen viestintäosaamisen korkea taso, Marketing Finlandin

toimitusjohtaja, Riikka-Maria Lemminki kommentoi.

Ennätysmäärä koronavuoden karkaisemia viestinnällisiä ratkaisuja on nostanut shortlistan rimaa niin, että rajanveto on ollut vaikeaa. Riippumattomat tuomarit ovat antaneet pisteensä heille osoitetuille kilpailutöille toisistaan tietämättä. Arvostelulajissa lopputulokseen voi silti

vaikuttaa satunnaisiakin tekijöitä. Niiden vaikutusta on rajoitettu riippumattomien

tuomareiden riittävällä määrällä jokaista arvioitavaa työtä kohden. Lisäksi isojen

vaihteluvälien tapauksissa on voitu jättää pisteytysten ääripäät pois, jotta juryn yhteinen linja erottuisi.

Valintaa on jouduttu tekemään hyvin pienillä pistemäärien eroilla. Lopulta ilahduttavan moni toimisto on saanut työnsä 3–5 kärkiehdokkaan shortlistalle. Näistä valitaan kunkin kategorian parhaat live-tuomariston edessä tapahtuvan pitchaus-kierroksen jälkeen, vuoden 2021 kilpailun päätuomari, viestintätoimisto Meditan toimitusjohtaja Tiinu Wuolio kertoo.



Parhaissa töissä on myös hyödynnetty viestinnän laajaa keinovalikoimaa aikaa

kestävällä tavalla monipuolisesti ja tilaajan resursseja vastuullisesti käyttäen.

Saavutukset säteilevät tuomariston mukana laajalle, Wuolio jatkaa.



Finalistit esittävät kilpailutyönsä tuomaristolle pitchauspäivänä 28.10., jossa kaikki lähtevät ensimmäisen kierroksen jälkeen samalta viivalta. Voittajat valitaan kirjallisen työn ja pitchauksen perusteella.

Laaja tuomaristo, laaja näkemys

Vuoden 2021 tuomaristossa on 36 pitkän linjan ammattilaista, jotka edustavat eri toimialoja, korkeakouluja ja mediaa. Laajalla tuomaristolla varmistetaan kilpailutöiden mahdollisimman tasa-arvoinen kohtelu, laaja-alaiset näkemykset sekä riittävä tuomareiden määrä kaikille töille. Tuomarit jäävätään omien ja lähipiiriin kuuluvien töiden arvioinneista.

Voittajat julkistetaan Finnish Comms Awards -juhlagaalassa 11. marraskuuta. Kussakin kategoriassa palkitaan työt, jotka ovat parhaiten edistäneet liiketoiminnallisia tai muita yrityksen tavoitteita. Lisäksi palkitaan Vuoden viestintätyö, Vuoden viestintätoimisto, Vuoden ajatusjohtaja, Vuoden viestintäkonsultti sekä Vuoden pitchaaja.

10-vuotisjuhlagaala pidetään livetilaisuutena Helsingin Valkoisessa Salissa, ja lipunmyynti on nyt avoinna. Vuoden 2021 gaalan yhteistyökumppanina toimivat Cision, Visma, Liana Technologies, Grano ja STT Viestintäpalvelut Oy.

Fin nish Comms Awards 202 1 fin a listit kategorioittai n aakkosjärjestyksessä :

Julkishallinto ja järjestöt

Ei ruuhkamaksuille! Kuntalaisten oikeudenmukaisuudelle vaikuttava sanoitus

KUUMA-seutu & Brunnen Communications

Kasitie on meidän tie – vuorovaikutteista hankeviestintää

Destia & Väylävirasto & Ahjo Communications

Kasvokkain – uudenlainen tapa tehdä järjestöviestintää nosti hoitotyön keskustelunaiheeksi

Tehy & Viestintätoimisto Drum & Meeri Koutaniemi

Peli on avattu kaikille – kuinka hijabista tuli osa peliasua



Suomen Palloliitto & TBWA\Helsinki

RuokaTutka – Suomi näyttää Euroopalle mallia lasten ja nuorten ruokakasvatuksessa

Ruokavirasto & Cocomms

Kauppa ja palvelut

Kalakuu – Uusi ruokatempaus sukelsi suomalaisten ruokapöytiin

Pro Kala & SEK

Pullonpalautusautomaatti, joka sai jonoa kauppoihin

TOMRA & Viestintätoimisto Drum

Älykkäintä juuri nyt – Älyradio

Salesforce & Netprofile

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi

EPELI – Pelisääntöjä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin lapsille ja nuorille

Helsingin yliopisto & Tampereen yliopisto & SYKE & Ahjo Communications

Miltä ADHD tuntuu?

Takeda & Viestintätoimisto Drum & Psyon Games & Mediatoimisto Virta & Halla Tuotanto

Naisten alakerta & Gynevia – kirkas viesti ja missio siivittivät kategoriakakkoseksi

Stragen Finland & Myy Agency

Podiatri – podcast-sarja lääkärin elämästä

Boehringer Ingelheim & Suomen Podcastmedia

Liikenne ja logistiikka

Ei haukku haavaa tee

Matkahuolto & No No No

Neste K:n nainen ratissa -viestintäkokonaisuus

Neste & Kesko & Drama Queen Communications

Stop ruuhkamaksuille! Yleinen mielipide haltuun epäsuoralla vaikuttamisella

KUUMA-seutu & Brunnen Communications

Teknologia

75 prosentin henkilöstömäärän kasvu alalla, jolla on osaajapula

Luoto Company & Viestintätoimisto Drum

Näkyvyysvajeen korjausliike tehty – vaativa kohdeyleisö arvostaa

Dell Technologies & Netprofile

Älykkäintä juuri nyt – Älyradio

Salesforce & Netprofile

Teollisuus ja rakentaminen

Pk-yritys muutti Asuntomessujen paradigman: kiertotalous ykkösaiheeksi

Aulis Lundell Oy & Mailand Communications

Pörssin hiljaisesta suorittajasta kuoriutui teknologiaparkettien partaveitsi

Etteplan & Netprofile

Strateginen mediaviestintä nosti Ponssen Scorpion-harvesterin koko maailman

tietoisuuteen

Ponsse & SEK

Yritys- ja organisaatioviestintä

Näkyvyysvajeen korjausliike tehty – vaativa kohdeyleisö arvostaa

Dell Technologies & Netprofile

Pörssin hiljaisesta suorittajasta kuoriutui teknologiaparkettien partaveitsi

Etteplan & Netprofile

Vuorovaikutuksesta rakennettiin menestystekijä OX2:lle

OX2 & Brunnen Communications

Strateginen viestintäkonsultointi

Ihana Wilma välittää – jo 2 miljoonaa suomalaista kyydissä

Visma Enterprise & Netprofile

Nobodystä ajatusjohtajaksi – mySafetyn kasvutarina

mySafety & Viestintätoimisto Manifesto

Uniikista omistusrakenteesta kilpailuvaltti: rekrytointiin, asiakkaille ja yhteiskunnalliseen

muutokseen

Luoto Company & Viestintätoimisto Drum

Kriisi ja poikkeustilaviestintä

Mainekriisi Ähtäri Zoo Karhulassa selätettiin ennakoivalla viestinnällä

Ähtäri Zoo & Brunnen Communications

Wilma kyykytyksen kohteena – tehokas viestintä antoi toimintarauhan

Visma Enterprise & Netprofile

Muutosviestintä

Muutoksen roihu syttyy, kun ihmistä kuunnellaan

Siun Sote & Visma Numeron & Netprofile







Vastuullisuusviestintä

FIBS Yritysvastuupulssi – Kevyt mutta terävä tapa kertoa suomalaisten suuryritysten

vastuullisuudesta



FIBS & Avidly

Korona nosti koirabuumin, mutta koira ei ole pehmolelu

Suomen Kennelliitto & Brunnen Communications

The Polite Type – fontti, joka vaientaa vihapuheen

TietoEVRY & TBWA\Helsinki

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy



90 Day Finn – työn ja elämän tasapaino hurmasi tuhannet hakemaan Suomeen

Helsinki Business Hub & Netprofile & Studio IMG

Strateginen mediaviestintä nosti Ponssen Scorpion-harvesterin koko maailman tietoisuuteen

Ponsse & SEK

#virtuaalivappu Turvallisen vapun puolesta – koronaa vastaan



Sisäministeriö & Poliisihallitus & PING Helsinki

Yli 23 kertaa hymy opettajan huulille

Studeo & Republic of Communications

Ansaittu näkyvyys ja mediasuhteet



90 Day Finn – työn ja elämän tasapaino hurmasi tuhannet hakemaan Suomeen

Helsinki Business Hub & Netprofile & Studio IMG

Ei ruuhkamaksuille! Ansaitulla näkyvyydellä suotuisa pohja lainvalmistelulle

KUUMA-seutu & Brunnen Communications

Strateginen mediaviestintä nosti Ponssen Scorpion-harvesterin koko maailman

tietoisuuteen

Ponsse & SEK

Say it with Santa



Visit Finland & SEK

Pro Bono



#faktaakoronasta

Mediapooli & Valtioneuvosto & PING Helsinki

Mielinauha 2021

Mieli ry & Nord DDB Helsinki

#mitäkuuluu – itsetuhoisuudesta voi ja pitää kysyä

Mieli ry & Viestintätoimisto Manifesto

Kummit Live: Elastinen – Virtuaalisesta hyväntekeväisyystapahtumasta tuli korona-ajan katsotuin maksullinen striimi Suomessa

Lastenklinikoiden kummit ry & Republic of Communications







Vuoden Varainhankintateko (VaLa)

Apuu-chat kuuntelee ja auttaa

SOS-Lapsikylä & PING Helsinki

#MEIDÄNMERI-kampanja – Auta Muumeja pelastamaan #MEIDÄNMERI

Moomin Characters & John Nurmisen Säätiö sr & Rights and Brands & Kobra Design

Mielen Tila – varoja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön taiteen keinoin

Lastenklinikoiden kummit ry & TBWA\Helsinki

Palefacen tähdittämä luova varainhankintakampanja Burundin köyhimpien hyväksi

Fida International