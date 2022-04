Futisosaajat kohtaavat ainutlaatuisessa konferenssissa Jyväskylässä

Nyt viimeistään on hyvä aika kääntää katseet jalkapalloon. Sekä naisten että miesten jalkapallomaajoukkueet ja miesten futsalin maajoukkue raivasivat tiensä EM-kilpailuihin, ja huomio lajeja kohtaan on lisääntynyt entisestään.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä kansainvälinen Nordic Football Conference on oiva tapahtuma jakaa kokemuksia ja luoda verkostoja.

”Tapahtuman fokus on tavallisesta konferenssista vähän poikkeava, sillä luomme siltaa tutkimuksen ja käytännön toiminnan välille sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, kertoo konferenssin puheenjohtaja, työelämäprofessori Mihaly Szerovay Jyväskylän yliopistosta.

Konferenssi on Jyväskylän yliopiston ja Suomen Palloliiton yhteinen ponnistus, jossa on yli 50 erilaista esitystä. Tulossa on monipuolisia esityksiä muun muassa pelaajien urasta, kansainvälisestä liikkumisesta, ammattilaistumisesta, politiikasta, tasa-arvosta ja valmentamisesta.

Lisää konferenssin aiheista: https://jyunity.fi/ajassa/futisosaajat-kohtaavat-ainutlaatuisessa-konferenssissa-jyvaskylassa/

Konferenssin verkkosivut: https://www.jyu.fi/en/congress/nordic-football-conference

Työvuorossa olevat median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa. Tapahtuman akkreditointi on avoinna 3. toukokuuta asti osoitteessa: https://www.palloliitto.fi/akkreditointi-nordic-football-conferenceen