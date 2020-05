Gaalahumua kotisohville – vuoden parhaat äänikirjat palkitseva Storytel Awards järjestetään virtuaalisena

Storytel palkitsee vuoden 2019 parhaat äänikirjat ja niiden lukijat Storytel Awards -gaalassa, joka järjestetään perjantaina 15. toukokuuta koronavirustilanteen takia virtuaalisena.

Suomen ensimmäinen äänikirjoja palkitseva gaala piti järjestää alun perin Helsingissä maaliskuussa, mutta koronavirus muutti suunnitelmat. Gaalan perumisen sijaan Storytel päätti järjestää sen virtuaalisena, jotta kuka tahansa voi seurata tilaisuutta omalta kotisohvaltaan.

”Halusimme tuoda kotoilun keskelle iloa ja jotain erityistä virtuaaligaalan muodossa. Tunnelmaan päästäkseen lähetykseen kannattaa pukeutua juhlan mukaisesti ja varata vierelle vaikka lasillinen kuohuviiniä. Uskomme, että näinä aikoina tällaiselle uudenlaiselle virtuaalijuhlalle on erityinen tarve”, Storytelin markkinointipäällikkö Hanna Walldén sanoo.

15. toukokuuta järjestettävän tunnin mittaisen tilaisuuden juontaa valovoimainen Maria Veitola. Lisäksi ONEVIOLIN eli viuluvirtuoosi Pekka Niemi ilahduttaa katsojia livemusiikillaan. Niemi on aiemmin osallistunut muun muassa Talent Suomi -kisaan.

Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa

Virtuaaligaalassa palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa: kaunokirjallisuus, jännitys ja dekkarit, tietokirjallisuus ja elämäkerrat sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus. Kussakin kategoriassa on viisi yleisöäänestyksen perusteella valittua ehdokasta, joiden joukosta raadit valitsevat voittajat. Kunkin raadin puheenjohtaja julkistaa tilaisuudessa kategorian voittajakirjan perusteluineen.

Kaunokirjallisuusraadin puheenjohtaja on Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja ja kirjallisuutta rakastava toimittaja Ronja Salmi. Jännityskirjallisuus ja dekkarit -raadin puheenjohtajana toimii juontaja, toimittaja ja radiopersoona Jone Nikula.

Tietokirjallisuus ja elämäkerrat -raadin puheenjohtaja on kustannusalan vaikuttaja ja kirja-alan asiantuntija Leena Majander-Reenpää. Lasten- ja nuortenkirjallisuus -raadin puheenjohtajana toimii Suomen menestynein tennistähti, kirjojen ystävä ja kahden lapsen isä Jarkko Nieminen.

Suuri äänikirjapalkinto jaetaan kunkin kategorian voittajateoksen kirjoittajalle sekä äänikirjan lukijalle. Palkinto koostuu 1 000 euron suuruisesta rahapalkinnosta, kunniakirjasta ja ruotsalaisen muotoilijan Ludvig Löfgrenin suunnittelemasta lasitaideteoksesta.

Storytel Awardsin ja Suuren äänikirjapalkinnon tavoitteena on edistää äänikirjamarkkinan kehitystä, jakaa kuuntelemisen iloa sekä tehdä tunnetuksi sitä, millainen merkitys ammattitaitoisilla lukijoilla on kuunteluelämyksen luomisessa.



Storytel Awards -gaala järjestetään 15. toukokuuta kello 18.00–19.00. Kutsuvieraiden lisäksi tilaisuus on avoin kaikille. Gaalaa voi seurata tämän linkin kautta.