Haasteellisesta talvesta huolimatta talvikauden tienhoidon asiakastyytyväisyydessä nousua (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Maanteiden hoito keskitettiin vuoden 2016 alusta valtakunnallisesti neljälle hankinta-alueelle. Itäinen hankinta-alue kattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alueet (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). Hankinta-alue on jaettu 21 hoitourakkaan, joissa kussakin hoidettavaa maantiestöä on keskimäärin noin 1 000 kilometriä. Maanteiden hoidosta Itäisellä hankinta-alueella vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen vastauksissa edelleen eroja

Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä maanteiden talvihoitoon tutkittiin valtakunnallisesti yhdeksän ELY-keskuksen alueella, ja nousua todettiin melkein kaikilla alueilla.

Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys talvihoitoon nousi hiukan Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella edellisestä vuodesta, ja se oli valtakunnallisesti kolmannella sijalla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alueella yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys talvihoitoon myös hieman nousi, ollen valtakunnallisesti samalla tasolla kuin koko maan keskiarvo.

Myös raskaan liikenteen tyytyväisyys nousi molempien ELY-keskusten alueilla jonkin verran. Keski-Suomen ELY-keskuksen alue oli valtakunnallisesti parhaalla tasolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alue ylsi vertailussa kolmannelle sijalle.

Tyytyväisyys sekä pää- että muiden teiden talvihoitoon nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Tutkimus osoittaa, että molempien ELY-keskusten alueilla pääteiden talvihoitoon ollaan edelleen selkeästi tyytyväisempiä kuin muiden teiden hoitoon. Raskaan liikenteen edustajat ovat tyytymättömämpiä verrattuna yksityishenkilöihin.

Tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoon nousi myös verrattuna viime vuoteen, ja se oli valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella molempien ELY-keskusten alueilla.

Valtakunnallisesti palkittuja hoitourakoita

Väylävirasto selvitti palautetutkimuksen perusteella asiakaspalvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet hoitourakat talven 2022–2023 aikana (vayla.fi).

– Keski-Suomesta Jyväskylän maanteiden hoitourakka (Terranor Oy) palkittiin viime talven osalta valtakunnallisesti tunnustusta saaneiden joukossa parhaan asiakastyytyväisyyden saavuttamisesta erittäin vaativissa urakoissa, iloitsee Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen.

– Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueella Nurmeksen ja Pielaveden maanteiden hoitourakat (Destia Oy) palkittiin perusurakoista toiseksi ja kolmanneksi parhaina tienkäyttäjätyytyväisyyden parantamisessa, kertoo puolestaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtaja Tommi Huttunen.

Hoitourakoiden laatuvaatimukset ovat yhteiset, olosuhteissa ja vaativuudessa on eroja

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon tavoitetason ja hoidon laatuvaatimukset. Teiden talvihoidon tasoa mitataan mm. lumen poiston, liukkauden torjunnan ja polanteiden tasaisuuden osalta.

Itäinen hankinta-alue on maantieteellisesti laaja ja sen vuoksi hoitourakat poikkeavat toisistaan jo sääolosuhteiden osalta. Myös liikennesuoritteiden sekä tieverkon laajuuden osalta urakoissa on suuria eroja. Urakat on jaettu erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Hankinta-alueella on yksi erittäin vaativa urakka (Jyväskylä), vaativia urakoita on 5 kpl ja loput ovat perusurakoita.

– Urakoitsijoiden henkilöstö- ja kalustovalinnoilla, hoitoreittien mitoituksella, sääolosuhteiden ennakoinnilla sekä toimenpiteiden ajoituksella on kuitenkin suuri mahdollisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, vaikka talvihoitoluokkakohtaiset vaatimukset ovat koko maassa samat, toteaa Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Jere Toppinen.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa tutkitaan vuosittain urakkakohtaista onnistumista. Tuloksia hyödynnetään myös urakoiden kannustimissa sekä toiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.

Väyläviraston tiedote 17.5.2023: Tienkäyttäjät viime vuotta tyytyväisempiä maanteiden talvihoitoon.