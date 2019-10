Hallituksen päätökset 7.10.: Talouden sopeuttaminen on syksyn tärkein asia

HUS-kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi strategian valmistelutilannetta.

Talouskehitystä seurataan tarkasti koko loppuvuosi

HUSin hallitus sai kokouksessa päivitettyä tietoa kuntayhtymän toiminnan ja talouden tilanteesta. Sitovien nettokulujen budjettiylitys oli elokuussa 4,9 %. Verrattuna tammi-heinäkuun budjettiylitykseen, joka oli 5,8 %, oli muutos oikean suuntainen, vaikkakaan ei vielä kovin merkittävä. Suunniteltua suurempi palvelutuotannon kysyntä selittää osittain sitovien nettokulujen budjettiylitystä. Talouden tehostamis- ja sopeuttamistoimien vaikutuksista raportoidaan hallitukselle seuraavan kerran marraskuussa.

Asiaa käsitelty hallituksessa edellisen kerran 16.9.2019

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, talousjohtaja Mari Frostell. mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767

Sidosryhmäkysely HUSin strategiasta

Hallitus käynnisti HUSin strategian päivitysprosessin maaliskuussa ja sen jälkeen sitä on valmisteltu laajasti. Kesän aikana on toteutettu muun muassa henkilöstökysely ja asiaan on käsitelty myös HUSin jäsenkuntien edustajien kanssa. Loka-marraskuun aikana omistajakunnilta ja muilta sidosryhmiltä pyydetään uutta lausuntoa strategialuonnoksesta.

Asiaa käsitelty hallituksessa edellisen kerran päätösasiana 26.8.2019

Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602

Pöytäkirja ja kaikki päätökset