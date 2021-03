Hämeessä tammikuussa 22 997 työtöntä työnhakijaa

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli tammikuun lopussa 22 997 työtöntä työnhakijaa, joista 3 177 kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 4 834:llä eli 27 prosenttia. Kasvusta 1 884 henkilöä oli lomautettujen ja 2 950 muiden työttömien määrän kasvua. Joulukuusta tammikuuhun työttömien kokonaismäärä väheni 1 787:llä (-7 %). Tämä johtui sekä lomautettujen (-1250) että muiden työttömien (-537) määrän laskusta. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Hämeen ELY-keskuksen toimialue laajeni vuoden alussa, kun Iitti siirtyi Kymenlaaksosta osaksi Päijät-Hämeen maakuntaa.

Vuositasolla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 1 887:llä (28 %) ja Päijät-Hämeessä 2 947:llä (26 %). Kanta-Hämeessä oli tammikuun lopussa 8 654 työtöntä työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 14 343. Työttömien määrä lisääntyi kaikissa muissa kunnissa paitsi Hartolassa ja Sysmässä; suhteellisesti eniten Hausjärvellä (48 %), Orimattilassa (39 %) ja Riihimäellä (39 %). Joulukuusta tammikuuhun työttömien määrä väheni 17 Hämeen 21 kunnasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä tammikuun lopussa 13,3 prosenttia ollen 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (17,0 %) ja Heinolassa (16,6 %) ja matalimmat Lopella (7,0 %) ja Hausjärvellä (7,7 %). Työttömyysaste nousi edellisvuodesta kaikissa muissa kunnissa paitsi Hartolassa ja Sysmässä. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli tammikuun lopussa 18,1 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 28,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrän kasvu nopeutuu edelleen. Määrä kasvoi vuoden 2020 tammikuusta 2 600:lla (57 %) ja joulukuusta 213:lla (3 %). Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 9117 eli 1 925 enemmän (27 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 575 enemmän (25 %) kuin vuosi sitten eli 2 887. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä; suhteellisesti eniten yli 64-vuotiailla (112 %) ja ikäryhmissä 40-44-vuotiaat (32 %), 35-39-vuotiaat (31 %) ja 45-49-vuotiaat (29 %).

Työvoiman kysyntä jatkui viime vuotta vaisumpana

Tammikuussa työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin Hämeessä 4 454 uutta avointa työpaikkaa, 436 vähemmän kuin vuosi sitten. Monissa ammateissa kysyntä myös kasvoi, ja mm. lähihoitajien, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöiden ja vartijoiden paikkoja ilmoitettiin avoimeksi selvästi vuodentakaista vilkkaammin. Joulukuuhun verrattuna paikkoja ilmoitettiin 2 121 enemmän. Työpaikoista 81 prosenttia oli yrityksissä ja 35 prosenttia oli kestoltaan yli 12 kuukautta. Työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa avoimeksi eniten vartijoille, lähihoitajille, myyjille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöille sekä sairaanhoitajille.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen supistunut eniten viime vuodesta

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli tammikuun lopussa 7 427 henkilöä eli 495 vähemmän (-6 %) kuin vuosi sitten. Laskua oli kaikissa muissa palveluissa paitsi työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa ja vuorotteluvapaasijaisena olevien määrissä. Eniten väheni kuntouttavassa työtoiminnassa (-197) ja työ- ja koulutuskokeilussa (-177) olevien määrä. Henkilöitä oli eniten omaehtoisessa opiskelussa (2 196), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 783), työllistettynä (1 426) ja työvoimakoulutuksessa (1 217). Työvoimakoulutuksessa olevista 440 oli kotoutumiskoulutuksessa.

Työttömien määrässä ei edellisten viikkojen aikana suurta vaihtelua

Hämeen TE-toimistossa on tällä hetkellä 45 200 työnhakijaa, joista työttömänä on noin 19 700 ja lomautettuna runsaat 3 200. Lomautettujen määrä on hieman tammikuun lopun tilastolukemaa suurempi. Muiden työttömien määrä on hieman vähentynyt. Tilanne elää viikoittain.

