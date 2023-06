Hankamäen Helmi – keskittymä Rautavaaralla tunnistettiin ensimmäisten joukossa

Helmi-elinympäristöohjelmassa on tehty vuodesta 2021 asti pitkäjänteistä työtä Pohjois-Savon luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja tärkeiden ekosysteemien suojeluksi. Ympäristöministeriö on nyt ensimmäistä kertaa tunnistanut viisi merkittävää niin sanottua Helmi-keskittymää, joista yksi sijaitsee Pohjois-Savossa Rautavaaralla. Muut neljä Helmi-keskittymää sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Eteläisen Perämeren saaristo- ja rannikkoalueella.

Helmi-keskittymillä tarkoitetaan ekologisesti merkittävien elinympäristöjen kokonaisuuksia, joilla on ennallistamis-, kunnostus- tai hoitotarpeita. Helmi-keskittymien tunnistaminen on tärkeää, jotta Helmi-ohjelman toimenpiteet voidaan kohdentaa laajemmiksi ja vaikuttavammiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Näin varmistetaan, että kunnostus- ja hoitotoimet ovat mahdollisimman vaikuttavia sekä taloudellisesti että ekologisesti.

Laajojen Helmi-alueiden tunnistamisesta vastaavat alueelliset yhteistyöryhmät, johon Pohjois-Savossa kuuluvat ohjelman kannalta keskeiset sidosryhmät: Metsäkeskus, Metsähallitus, Pro Agria Itä-Suomi, Riistakeskus, MTK, Pohjois-Savon liitto, Lintuyhdistys Kuikka, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri, Kuopion kaupunki, Rautavaaran kunta ja Savonia.- Rautavaaran kohteen mukana olo ensimmäisten joukossa on myös hieno osoitus yhteistyöstä ympäristötoimijoiden kanssa, toteaa Pohjois-Savon ELY -keskuksen luonnonsuojelun ylitarkastaja Mika Welling.

Hankamäen Helmi-keskittymä Rautavaaralla

Hankamäen Helmi-keskittymä on monipuolinen alue, jossa on erilaisten elinympäristöjen ennallistamis- ja luonnonhoitotarpeita. Keskittymän alueelle sijoittuu edustavia harjuja, soita, pienvesiä ja jokireitistöjä. Alueella on hoidettu muun muassa paahdeympäristöjä, ennallistettu lähteitä ja puroja sekä kunnostettu hiekkarantoja. Esimerkiksi paahdeympäristöjen hoitotoimilla luodaan edellytyksiä ajuruohon ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien leviämiselle. -Tavoitteena Rautavaaran alueella on jatkossa edistää erityisesti soidensuojelua ja -kunnostusta, Welling kertoo.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä maanomistajien tarkasti kuunnellen

Maanomistajille Helmi-ohjelman toimenpiteet ovat vapaaehtoisia. - Maanomistajan kanssa neuvotellaan heidän omistamiensa alueiden kunnostusvaihtoehdoista, esimerkiksi purojen kunnostuksista, vaelluskalojen ja pohjaeliöstön elinolojen parantamiseksi, lintuvesien kunnostamisesta, soiden ennallistamisesta, lehtojen hoidosta tai vaikkapa alueen palauttamisesta perinnebiotooppiniityksi, Welling kertoo.

Helmi-ohjelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2030, ja ohjelmaa toteutetaan sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelmassa on yhteensä 40 toimenpidettä, joihin kuuluu kunnostuksen ja hoitotoimien lisäksi myös tutkimusta, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Helmi-ohjelman toimenpiteet tukevat ekosysteemipalveluiden toimintaa ja vesiensuojelua sekä auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Ohjelman toimenpiteillä parannetaan kymmenien uhanalaisien luontotyyppien ja lukuisten lajien suojelutasoa. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.