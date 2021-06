Hartela rakentaa Karin kampuksen Raumalla

Jaa

Karin kampuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin keskiviikkona 23.6.2021 Rauman kaupungintalolla. Rakennusurakasta vastaa Hartela Länsi-Suomi Oy:n Rauman yksikkö. Talotekniikka- ja laatoitusurakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

Karin kampus on Rauman kaupungin tilaama ja kaupungin tilapalveluiden rakennuttama Karin kentän alueelle tuleva liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus, joka valmistuu vuonna 2023. Rakennustyöt aloitetaan välittömästi. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimii Verstas Arkkitehdit Oy.

Karin kampus -hankekokonaisuuteen kuuluvat uimahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 75,4 miljoonaa euroa.

Koko rakennuksen bruttoala on noin 31 450 brm² ja tilavuus 181 900 rm3. Rakennuksen runko on pääosin elementti- ja paikallavalurakentein toteutettuja teräsbetonirakenteita, lisäksi uima- ja liikuntahallin kattokannakkeina on teräsristikoita.

”Hartela Länsi-Suomi Oy:n Rauman yksikölle kampuksen rakennusurakka on erittäin merkittävä monella tapaa. Kyseessä on aivan Rauman keskustan tuntumaan tuleva uusi, kaupunkikuvaa merkittävästi muokkaava keskusrakennus. Olemme erittäin ylpeitä saadessamme toteuttaa paikallisesti tämän laajan ja haastavankin hankkeen”, sanoo Rauman yksikön aluejohtaja Lauri Piitari. Kohde jatkaa Rauman yksikön suurten urakkakokonaisuuksien sarjaa, tuoden lisäarvoa pyrkimyksellemme nostaa kumppanuuden merkitystä rakentamisurakoissa, jatkaa Piitari.

Kohteen vastaavana työnjohtajana toimii Ari Leino Hartelan Rauman yksiköstä. Leinon mukaan sekä rakentamisen turvallisuus että laatu ovat avainsanoja Karin kampuksen rakentamisessa, sijoittuuhan uuteen rakennukseen niin paikallinen koulu kuin muitakin raumalaisten elämään kuuluvia tärkeitä tiloja.

Työpäällikkönä kampuksen työmaalla toimii Matti Puustelli. Puustelli on erittäin tyytyväinen Hartelan jatkaessa koulujen rakentamisen sarjaa Raumalla; Pohjoiskehän koulun onnistunut KVR-projekti saatiin päätökseen noin kaksi vuotta sitten.