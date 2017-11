Hartela suunnittelee Kangasalan keskustaan päiväkotia

Rakennusliike Hartela Länsi-Suomi Oy suunnittelee Kangasalan keskustaan päiväkotitiloja kerrostalohanke As Oy Kangasalan Freesian yhteyteen.

Hartela Länsi-Suomi Oy ja yksityinen päiväkotiketju Ipanala Oy sekä kiinteistösijoitusyhtiö Suomen Hoivatilat Oyj yhdessä tavoittelevat Kangasalan keskustaan tiloja päiväkodille. As Oy Kangasalan Freesia on viimeinen Kangasalan ydinkeskustan, entisen Kesäpäivän tontille sijoittuvista kerrostaloista. Aiemmin Hartela on rakentanut alueelle As Oy Kangasalan Orkidean, Kangasala-Talon ja As Oy Kurjenpolvi Kangasalan.

Freesiaan suunniteltiin alun perin 17 kerrostaloasuntoa ja kaksi liiketilaa. Päiväkodin toteutuessa ensimmäiseen kerrokseen kaksi asuntoa ja liiketilat muutettaisiin päiväkotikäyttöön. Kaavapoikkeamasta päätettiin Kangasalan viranomaislautakunnan kokouksessa 22.11.2017. Vuonna 2016 valmistuneen As Oy Kurjenpolven kaikki asunnot on myyty. Kurjenpolven liiketiloista on jäljellä enää 44 m2, kun isoimpaan liiketilaan sijoittuu joulukuun alusta lähtien Tampereen Kirjanpitotoimisto Oy.

Freesian rakennustöiden käynnistymistä tavoittelemme heti alkuvuoteen. Talon perustukset ovat jo valmiina, joten runko nousee nopeasti. Tavoitteena on valmistuminen tammikuussa 2019. Tuleva päiväkoti täydentää ja elävöittää Kangasalan keskustan palveluita, kuten myös kunnan strategiassa lukee. Omalta osaltamme haluamme olla rakentamassa hyvän elämän tiloja Kangasalalle ja päiväkodin sijoittuminen Freesiaan edesauttaa hankkeen käynnistymistä merkittävästi, kertoo aluejohtaja Mikko Leinonen Hartela Länsi-Suomi Oy:stä.

Ipanala on yksityinen, tamperelaislähtöinen päiväkoti. Ipanalan toimintaperiaatteisiin kuuluu lasten laadukas hoito ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Ipanalan tilat Freesiassa tulee omistamaan Suomen Hoivatilat Oyj.