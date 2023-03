Hedin Mobility Group aikoo ostaa Iveco Groupin pohjoismaiset autojen jakelu- ja jälleenmyyntitoiminnot

Hedin Mobility Group AB (publ) ja Iveco Group N.V. ovat tänään ilmoittaneet allekirjoittaneensa aiesopimuksen Iveco Groupin jakelu- ja jälleenmyyntitoimintojen ostamisesta Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa.

Suunnitellun yrityskaupan myötä Hedin Mobility Group ottaa haltuunsa IVECOn kevyiden hyötyajoneuvojen, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen sekä jälleenmyyntiverkoston kautta myytävien pikkubussien markkinointi- ja jakeluliiketoiminnan näissä neljässä Pohjoismaassa, mukaan lukien varaosapalvelut. Osana yrityskauppaa Hedin Mobility Group ostaa myös jälleenmyyntitoiminnot IVECOn omistamien täyden palvelun toimipisteissä Ruotsissa (Göteborg ja Helsingborg), Norjassa (Bærum), Suomessa (Espoo) ja Tanskassa (Odense).

Yrityskauppa vaatii viranomaishyväksynnän ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Iveco Groupin hyötyajoneuvovalikoimaa, jota on hiljattain laajennettu sähkökäyttöisillä kevyillä hyötyajoneuvoilla ja raskailla kuorma-autoilla, myydään ja huolletaan Pohjoismaissa tällä hetkellä 39 jälleenmyyjän ja yli 100 korjaamon kautta.

Iveco Groupin toimitusjohtaja Gerrit Marx kommentoi:

"Olemme iloisia, että olemme löytäneet kumppanin, joka kasvattaa läsnäoloamme koko Pohjoismaissa. Yhteistyö Hedin Mobility Groupin kaltaisen kunnianhimoisen ja yrittäjähenkisen yrityksen kanssa, jolla on merkittävä markkinaosuus, edistää tuotteidemme menestystä kaikissa kuorma-automallistoissamme, erityisesti sähköautoissa ja vaihtoehtoisissa käyttövoimissa. Laajentuminen on täysin linjassa strategiamme kanssa, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamista kattavasti Euroopassa asiakkaiden, jälleenmyyjien ja kaikkien sidosryhmiemme hyödyksi."

Hedin Mobility Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Anders Hedin kertoo:

"Iveco on yksi maailman johtavista maantiekuljetusyrityksistä, ja olemme erittäin iloisia saadessamme mahdollisuuden aloittaa strategisen kumppanuuden Ivecon kanssa ja ryhtyä merkin suunnannäyttäjäksi Pohjoismaissa. Yrityskauppa merkitsee useita virstanpylväitä konsernillemme: jakeluliiketoimintamme laajentaminen keskiraskaisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin, hyötyajoneuvojen myynnin aloittamisen Norjassa sekä ensimmäinen oma jälleenmyynnin toimipiste Tanskan markkinoilla. Odotamme innolla jatkuvaa vuoropuhelua Iveco Groupin kanssa sopimuksemme viimeistelemiseksi sekä tämän jälkeen yritysten ja niiden työntekijöiden toivottamista tervetulleiksi Hedin Mobility Groupiin."

Tietoja Iveco Groupista

Iveco Group N.V. (MI: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a major force in its specific business: IVECO, a pioneering commercial vehicles brand that designs, manufactures, and markets heavy, medium, and light-duty trucks; FPT Industrial, a global leader in a vast array of advanced powertrain technologies in the agriculture, construction, marine, power generation, and commercial vehicles sectors; IVECO BUS and HEULIEZ, mass-transit and premium bus and coach brands; IDV, for highly-specialised defence and civil protection equipment; ASTRA, a leader in large-scale heavy-duty quarry and construction vehicles; MAGIRUS, the industry-reputed firefighting vehicle and equipment manufacturer; and IVECO CAPITAL, the financing arm which supports them all. Iveco Group employs approximately 34,000 people around the world and has 28 manufacturing plants and 29 R&D centres. Further information is available on the Company’s website www.ivecogroup.com.

Lisätietoja:

Hedin Mobility Group

Magnus Matsson

PR & Communication Manager

Puh. +46 31 790 00 82

press@hedinmobilitygroup.com

Hedin Automotive Oy

Mikko Mykrä, toimitusjohtaja

Puh. 050 306 4117

mikko.mykra@hedinautomotive.fi

Iveco Group

Francesco Polsinelli

Puh. +39 335 1776091

Fabio Lepore

Puh. +39 335 7469007

mediarelations@ivecogroup.com