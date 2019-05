Helsingin Eläintarhanlahdella avautui uniikki, kelluva kesäterassi – Meripaviljongin terassilla nautitaan juomasta ja ruoasta merellisissä tunnelmissa

Helsinki sai uusimman merellisen terassinsa, kun Hakaniemen Säästöpankinrannassa avautui viikonloppuna ainutlaatuinen kelluva kesäterassi. Aurinkoisella Meripaviljongin terassilla voi nauttia merellisten näkymien ja kesäisten juomien lisäksi herkullisia ruoka-annoksia. Meripaviljongin terassi on kiinnittynyt toiseen kelluvaan rakennukseen, kala- ja äyriäisravintola Meripaviljonkiin.

Terassille paistaa aurinko koko päivän ja hienon lisän tunnelmalle tuo Eläintarhanlahdella toukokuussa 2019käynnistettävä suihkulähde. Lasikaiteinen terassi on katettu markiisein ja viileinä iltoina sytytetään kaasulämmittimet.

Uusi terassi sopii niin kesäiltapäivien ja -iltojen viettoon raikkaita juomia nauttien kuin rennoksi ruokailumiljööksi. ”Kesälistaltamme suosittelen ruokailijoille Rapu-Smörrebrödiä, savustettua kotimaista taimenta ja äyriäisvalikoimamme antimia. Terassilla maistuu varmasti myös Pohjolan bouillabaisse - meidän versiomme välimerellisestä keittoklassikosta”, suosittelee Meripaviljonkia operoivan Ravintolakolmio-konsernin kentän johtaja Joonas Keskinen.

Niin juomat kuin ruoka-annokset tilataan terassin itsepalvelutiskiltä.

Terassille kuljetaan yli kuusimetristä siltaa pitkin Säästöpankinrannasta. Paikalle voi navigoida myös omalla veneellä, sillä ravintola Meripaviljongilla on kuusi omaa venepaikkaa.

Uusi terassi elävöittää Hakaniemen aluetta

”Odotamme uudelle terassille niin lähialueen asukkaita kuin kauempaa tuleviakin. Onhan terassirakennelma täysin uniikki laatuaan. Uusi terassi palvelee loistavasti myös Helsinki Congress Paasitornin asiakkaita ja on luonteva osa Hakaniemen käynnissä olevaa kehityshanketta”,toteaa Paasitornin johtaja Osku Pajamäki.

”Ravintola Meripaviljonki tyylikkäine terasseineen elävöittää positiivisella tavalla kaupunkikuvaa ja tukee samalla Helsingin vastikään julkistettua merellistä strategiaa”, Pajamäki jatkaa.

Tietotaito laivanrakennusalalta

Meripaviljongin kelluvalla terassilla asiakas tuntee olevansa kuin merellä, vaikka terassi pysyykin tukevasti paikoillaan. Terassia reunustavat lasiset kaiteet takaavat asiakkaille esteettömän merinäköalan joka suuntaan, aina Töölönlahdelle asti.

Kelluvan julkisen rakennuksen rakentaminen on maassamme ainutlaatuista sekä teknisesti että arkkitehtonisesti. Rakentamisessa on hyödynnetty laivanrakennusalalta tuttuja kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja. Pääsuunnittelija on arkkitehti Simo Freese, joka on suunnitellut myös emoravintola Meripaviljongin.

Rantavalliin ja ravintola Meripaviljonkiin kiinnittyvä terassi on rakennettu raumalaisella Rauma Marine Constructions -telakalla, joka on toteuttanut hieman samantyyppisiä kelluvia rakennusprojekteja muun muassa Arabiemiraatteihin.

Terassin rakennuttaja on Helsinki Congress Paasitorni, ravintoloitsijana toimii Ravintolakolmio-konserni.

Meripaviljongin terassi on auki aamupäivästä iltaan, sään mukaan. Terassi on suunnattu kuluttaja-asiakkaille, mutta tila on varattavissa myös yritysten yksityisiin aamiaistilaisuuksiin.

Meripaviljongin terassi, Säästöpankinranta 3, Helsinki

150 asiakaspaikkaa

katettu sähkökäyttöisin markiisein, varustettu kaasulämmittimin

esteettömästi yhteydessä Ravintola Meripaviljonkiin, jonka puolella sijaitsee esim. inva-wc

vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin arkiaamupäivisin

rakennettu Rauma Marine Constructions -telakalla.

kooltaan 207-neliöinen, sisältäen 13 neliön myyntialueen ja kaksi wc-tilaa

20 metriä pitkä, 15 metriä leveä, päämateriaaleja teräs, kupari ja lasi

pääsuunnittelija arkkitehti Simo Freese

Meripaviljonki on vuonna 2015 avautunut kelluva panoraamaravintola Eläintarhanlahdella, Hakaniemessä. Ravintola tarjoaa kauden parhaita merellisiä herkkuja upean näkymän äärellä. Ravintolassa on 200 asiakaspaikkaa. Meripaviljongin terassi saapuu täydentämään ravintolakokonaisuutta keväällä 2019. Terassi on avoinna toukokuulta kesän loppuun.

www.meripaviljonki.fi

#kelluvakesäterassi #meripaviljonki @meripaviljonki

Facebook ravintolameripaviljonki