Helsingin kaupunginhallitukselta esitys valtuustolle pormestarista ja apulaispormestareista

Helsinki allekirjoitti ydinasekieltosopimukseen liittyvän ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen 1.7.2021 14:40:00 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen ja osoittaa siten tukensa YK:n ydinasekieltosopimukselle.