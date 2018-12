Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 17.12.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi kaupungin liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi.

Yhtiön tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason arkiharjoittelukeskus. Harjoittelukeskus on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä. Iltaisin ja viikonloppuisin sitä käyttävät urheiluseurat ja lajiliitot. Halliin on suunniteltu harjoitustilat muun muassa yleisurheilulle, koripallolle, rytmiselle voimistelulle, telinevoimistelulle, judolle ja painille.

Halliyhtiön tavoitteena on pitää nuorten urheiluharrastuksen hinta kohtuullisena ja tehdä hallin valmistuttua voittoa vuosittain vain sen verran, että tulos kattaa tarvittavat kulut ja korvausinvestoinnit. Hallihankkeen kaava on lainvoimainen. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän kesällä 2019 ja hallin on suunniteltu valmistuvan keväällä 2021. Kaupunginhallitus päätti yhtiön osakkeiden (2 000 kpl) merkitsemisestä 10.12.2018.

Kokouksessaan 17.12.2018 Helsingin kaupungin konsernijaosto kuuli myös Kiinteistö Oy Kaapelitalon sekä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 22.1.2019

Päätöstiedotteen osoite on:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatostiedotteet

