Helsingin kaupunginhallituksen päätökset 13.8.2018

Sophie Mannerheimin koulu saa tilapäiset opetustilat. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi sairaala- ja erityiskoulun opetustilojen hankesuunnitelman ja päätti tilojen vuokraamisesta.

Sophie Mannerheimin koulu on toiminut kuudessa eri toimipisteessä. Sen nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Uusi sairaala- ja erityiskouluna toimiva pääkoulu tulee toimimaan määräaikaisessa uudisrakennuksessa Kivelän sairaalan alueella.

Sairaalakoulun oppilaaksiottoalue on koko kaupunki. Oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorten somaattisten, neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden, Helsingissä sijaitsevien yksityissairaaloiden peruskouluikäisiä tai lisäopetuksessa olevia potilaita sekä Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tällä hetkellä koko koulun oppilasmäärä on noin 165 oppilasta ja vuositasolla oppilasmäärä on noin 900 oppilasta.

Sophie Mannerheimin koulun opetustilahanke on sisällytetty Helsingin kaupunkistrategiaan ja tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty vuoden 2018 talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Tilat vuokrataan Fixcel Group Oy:ltä. Hankkeen arvonlisäveroton hinta on yhteensä enintään 8 066 300 euroa helmikuun 2018 kustannustasossa.

Kaupungin johdon kalentereita ei julkaista internetissä

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin johdon tapaamisista ei tulla julkaisemaan kalenteria internetissä. Netissä julkaistava kalenteri tapaamisista muodostaisi henkilörekisterin, jonka julkaisemiseen kaupungilla ei ole oikeutta. Kansallinen lainsäädäntö ei ota huomioon avoimuusperiaatteen toteuttamisen ja henkilötietojen suojaamisen ristipainetta kaikissa tilanteissa. Voimassa oleva laki ei tue pyrkimystä suurempaan avoimuuteen julkisessa toiminnassa tapaamistietojen avaamisen osalta.

Päätös liittyy valtuutettu Yrjö Hakasen vuonna 2016 tekemään aloitteeseen, jossa esitetään, että kaupungin ylin johto ja keskeisissä tehtävissä olevat viranhaltijat ryhtyisivät pitämään tapaamisistaan julkista kalenteria. Aloitevastauksessa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa 2018, todettiin jatkovalmistelun tarve ja virkamistyönä tehdyn jatkovalmistelun myötä pidettiin tärkeänä arvioida muun muassa tietosuojasääntelyn vaikutuksia sekä kaupungin erilaisia mahdollisuuksia antaa toimiohjeita luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kalenterin julkistamista ajatellen. Osana valmistelua selvitettiin myös kalenterin ja tapaamisten julkistamisen lainsäädännöllisiä edellytyksiä.

