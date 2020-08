Helsingin kaupunki on valmistautunut maskisuosituksen toimeenpanoon

Koronatartuntatilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan elokuussa. Helsingin kaupunki on ennakoinut toimia, joilla epidemian laajentumista voidaan hillitä. Tänään julkistettu THL:n maskisuositus on hyvä lisä koronarajoitustoimiin. Maskien asianmukainen käyttö joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista voi vähentää tartuntoja ja parantaa turvallisuutta.

– Koronaepidemian hillitseminen vaatii meiltä kaikilta vastuullisuutta. Tähän saakka helsinkiläiset ovat noudattaneet ohjeita ja suosituksia hyvin. Uskon ja toivon, että maskit otetaan joukkoliikenteessä ja muissa vaadituissa tilanteissa laajasti käyttöön. Tartuntatilanne on huolestuttava, ja siksi haluamme tehdä kaikkemme, jotta välttyisimme tiukemmilta rajoituksilta kaupunkilaisten elämään. Kaupunki tukee omilla toimillaan maskien käyttöä ja varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevilla vähävaraisilla on mahdollisuus suosituksen noudattamiseen, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Lähtökohtaisesti jokainen kaupunkilainen on itse vastuussa omasta maskin käytöstään, maskien hankkimisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista. Kenenkään taloudellinen tilanne ei kuitenkaan saa muodostua esteeksi suosituksen noudattamiselle. Kaupunki valmistelee kangasmaskien jakamista haavoittuvassa asemassa oleville vähävaraisille kaupunkilaisille. Maskien jakamisessa selvitetään muun muassa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Maskien jakamisen aikataulusta ja jakopaikoista tiedotetaan erikseen. Kaupunki tarjoaa maskit työtehtävissä niitä tarvitseville Sote-henkilöstön lisäksi osa Helsingin kaupungin henkilöstöstä on maskisuosituksen piirissä työtehtäviensä johdosta. Ne työntekijät, jotka ovat suosituksen piirissä, varustetaan maskeilla työnantajan toimesta. Kaupunki on varastoinut maskeja jonkin verran, mutta kriisin pitkittyessä maskeja tarvitaan huomattavia määriä ja niiden lisähankinta on jo käynnistetty. Maskisuosituksen toimeenpanoa on koordinoitu Helsingin, Espoon, Vantaan, HSL:n ja HUS:n kesken. Lisätietoja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja HSL:n toimenpiteistä kerrotaan lähipäivinä. Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.

