Helsingin startup-ekosysteemi näyttää mallia maailmalle yhteisöllisyydellään

Startup Genome vertailee vuosittain startup-ekosysteemien vahvuuksia keskenään. Raportti julkaistiin tänään Global Entrepreneurship Congress -tapahtumassa Istanbulissa. Selvityksen mukaan Helsinki näyttää mallia koko maailmalle yhteisöllisyydellään. Sen osalta Helsinki oli tässä vertailussa maailman ykkönen. Helsinki näkyi jälleen tutkimuksessa vahvana pelialan suunnannäyttäjänä. Lisäksi alueen tekoäly- ja terveyspuoli sai tutkimuksessa tunnustusta.

Startup Genome julkaisi yhdessä Global Entrepreneurship Networkin (GEN) kanssa Global Startup Ecosystem -raportin, joka avaa startup-ekosysteemin menestystekijöitä. Globaali raportti vertailee 45 kaupunkia keskenään sekä kasvuyrityssektoria eri alojen kautta. Valittuja aloja ovat olivat muun muassa tekoäly, lohkoketjuteknologia, robotiikka, biolääketiede, digitaalinen terveys, kyberturvallisuus ja peliala. Helsingin pelialan vahvuudet ovat jo maailmankuuluja, mutta uusina aloina esille nousivat myös terveysala ja tekoälyosaaminen.

”Helsinki on maailman johtavia ekosysteemejä informaatioteknologiassa, peli- ja puhtaan teknologian alalla. Viime aikoina olemme nähneet nousevia tähtiä myös terveyspuolella. Helsingin vahvuuksia on ehdottomasti se, että meillä on toimiva yhteistyö startupien hallinnon, tutkimusinstituutioiden, yritysten ja korkeakoulujen välillä. Tämän yhdistelmän ansiosta helsinkiläisillä startupeilla on kaikki mahdollisuudet ratkaista suuria globaaleja haasteita”, Helsinki Business Hubin toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski kommentoi.

Helsinki jättää taaksensa maailman huiput

Koon ja globaalien yhteyksien lisäksi raportti määrittelee yhdeksi menestystekijäksi paikallisen yhteisöllisyyden. Tässä Helsinki on maailman johtava startup-ekosysteemi jättäen taakseen esimerkiksi Piilaakson ja Lontoon. Raportin mukaan yhteisöllisyydellä on positiivinen vaikutus ekosysteemin suorituskyvyn kanssa tarkasteltaessa mm. yritysten tuottoa, irtautumisia (exit), startupien ja ekosysteemin arvoa. Raportti ottaa Helsingin vertailukohteeksi Jerusalemin. Molemmat ovat analyysissa hyvin saman tyyppisiä. Helsinki erottuu kuitenkin edukseen juuri yhteisöllisyyden kautta, kun Jerusalem ei yllä tässä kategoriassa edes kymmenen parhaan joukkoon.

”Kaikki tietävät, että Suomen markkinat ovat itsessään pienet. Siksi meidän startupit tähtäävät suoraan globaaleille markkinoille. Kun kilpailu on kovaa, on meidän tehtävä töitä yhdessä toisiamme tukien”, Marja-Liisa Niinikoski sanoo.

Selvityksessä yhteisöllisyydellä tarkoitetaan startup-perustajien tukea toisilleen esimerkiksi antamalla neuvoja sekä tarjoamalla apua omista verkostoistaan. Raportin mukaan koko ekosysteemi on vahvempi, kun perustajat auttavat toinen toisiaan.

Maailma muuttuu vauhdilla

Raportti huomioi myös, että startupien maailma muuttuu nopeasti. Enää maailman mittakaavassa eivät pärjää vain suuret ekosysteemit, vaan myös pienet voivat nousta globaalin kilpailun huipulle.

”Elämme niin sanottua innovaatioiden kolmatta aaltoa. Globaali startup-yhteisö sekoittaa aloja yhdistämällä teknologiaa syvälliseen toimialaosaamiseen. Tämä luo uusia mahdollisuuksia pienemmille startup-yhteisöille, jotka voivat saavuttaa globaalin kilpailuedun keskittymällä ydinosaamiseensa ja omiin vahvuuksiinsa”, Startup Genomen toimitusjohtaja ja perustaja JF Gauthier sanoo.