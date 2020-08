Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä HSL ja HUS valmistautuneet joukkoliikenteen maskisuositukseen

Helsingin kaupunki on valmistautunut maskisuosituksen toimeenpanoon 13.8.2020 14:30:08 EEST | Tiedote

Koronatartuntatilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan elokuussa. Helsingin kaupunki on ennakoinut toimia, joilla epidemian laajentumista voidaan hillitä. Tänään julkistettu THL:n maskisuositus on hyvä lisä koronarajoitustoimiin. Maskien asianmukainen käyttö joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista voi vähentää tartuntoja ja parantaa turvallisuutta.