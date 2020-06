Helsinki-päivänä palkittiin ansioituneita Helsingin tekijöitä

Kuningas Kustaa Vaasa perusti Helsingin Vantaanjoen suulle 12.6.1550. Päivää on juhlittu vuodesta 1969 alkaen Helsingin syntymäpäivänä. Helsinki-päivänä kaupunki jakaa tunnustuksia ansioituneille helsinkiläisille. Tänä vuonna Helsinki-kanavalla lähetetyssä Helsinki kiittää – Helsingfors tackar -ohjelmassa jaettiin urheilu-, ympäristö-, kulttuuri-, taide- ja tiedepalkinnot sekä Helsingin kaupungin tutkimusapurahat ja nuorisostipendit.

”Helsinki-päivää vietetään tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa. Meillä on takana raskas kevät, mutta varovaisen toiveikkaasti voimme suunnata katseet kohti kesää ja juhlia rakkaan pääkaupunkimme syntymäpäivää”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Helsinki-päivän puheessaan.

Helsinki-päivän tunnustukset jaettiin koronaepidemian vuoksi poikkeusjärjestelyin. Pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestarit Anni Sinnemäki, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar ja Sanna Vesikansa jakoivat palkinnot Helsinki-kanavalla lähetetyssä Helsinki kiittää – Helsingfors tackar -ohjelmassa. Lähetys starttasi koronaepidemian vuoksi verkkoon siirretyn Helsinki-päivän ohjelmakokonaisuuden.

”Poikkeukselliset olot vaativat poikkeuksellisia ratkaisuja. Olen hyvin ylpeä helsinkiläisistä näinä vaikeina aikoina. Annettuja rajoituksia on noudatettu, ja helsinkiläiset ovat myös osoittaneet neuvokkuutta ja intoa tarttua koronan aiheuttamiin haasteisiin ja muiden ihmisten auttamiseen. Siinä näkyy rakkaus kotikaupunkiin ja toisista välittäminen”, sanoo pormestari Vapaavuori.

”En voisi kuvitella parempaa aikaa kiittää ja palkita kaupunkilaisia kuin tämä. Perinteiset Helsinki-päivän tunnustukset, Kultaiset Helsinki-mitalit, on päätetty jakaa syksyllä, kun voimme huomioida kaiken sen työn mitä lukuista tahot ovat kaupunkimme eteen koronakriisissä tehneet. Mutta tänään haluamme kuitenkin palkita tieteen, taiteen, kulttuurin, urheilun ja vastuullisuuden tekijöitä, ja kannustaa heitä eteenpäinkatsovaan työhön myös tulevaisuudessa. Kiitos, että teette Helsingistä yhdessä kanssamme maailman parasta kaupunkia.”

Vuoden urheilu-, tiede-, taide- ja kulttuuripalkinnot sekä ympäristöpalkinto

Vuoden urheilija-, ja valmentajapalkinnot myönnetään urheilumenestyksen perusteella. Urheiluseuran valintaperusteena ovat ansiot lasten ja nuorten kasvattajina sekä uusien innovatiivisten toimintamallien ja -käytäntöjen luominen.

Vuoden helsinkiläinen urheilija tai -joukkue (10 000 €)

Toni Piispanen, parayleisurheilu/ ratakelaus

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura (5 000 €)

Helsingin Tarmo ry, nyrkkeily

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija (2 500 €)

Emil Ruusuvuori, tennis

Vuoden helsinkiläinen valmentaja (2 500 €)

Markku Kanerva, jalkapallo/ miesten maajoukkue

***

Helsingin kaupungin tiedepalkinto (10 000 €)

Helsingin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnettiin tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä. Tiedepalkinnon sai Helsingin yliopiston professori, HUS:n osastonylilääkäri ja iCAN-lippulaivan tutkimuslinjan johtaja Satu Mustjoki.

Lisäksi Helsinki-päivänä jaettiin Helsingin kaupungin tutkimusapurahat yhdelletoistaHelsinki-teemaiselle tutkimushankkeelle. Tutkimusapurahoina jaettiin yhteensä 73 000 euroa.

***

Helsingin kulttuuripalkinto (15 000 €)

Palkinto myönnetään helsinkiläiselle taiteilijalle tunnustuksena merkittävistä taiteellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Kulttuuripalkinnon sai muusikko ja lauluntekijä J. Karjalainen.

Vuoden taiteilijapalkinnot (á 5 000 €)

Palkinnot myönnetään eri taiteenaloja edustaville helsinkiläisille taiteilijoille. Tänä vuonna on nostettu esille kolme teatteritaiteen tekijää, jotka kaikki ovat omalla sarallaan edelläkävijöitä, eivätkä välttämättä aina saa ansaitsemaansa huomiota ja kiitosta.

Jaana Taskinen, Teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja, yleisötyöntekijä, teatteriopettaja

Teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja, yleisötyöntekijä, teatteriopettaja Jussi Lehtonen, Teatteritaiteen tohtori , näyttelijä, ohjaaja, pedagogi ja tutkija

Teatteritaiteen tohtori näyttelijä, ohjaaja, pedagogi ja tutkija Kirsi Manninen, Taiteen maisteri, pukusuunnittelija, skenografi

***

Helsingin ympäristöpalkinto

Ympäristöpalkinto on jaettu ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Sen teema on joka vuosi eri. Vuonna 2020 teemana olivat taloyhtiöiden teot energiatehokkuuden lisäämiseksi 2010-luvulla. Teema linkittyy vahvasti Energiarenessanssi-ohjelmaan, joka on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpide.

Ympäristöpalkinto myönnetään As. Oy Mannerheimintie 106:lle, joka on valmistunut vuonna 1939. Taloyhtiö siirtyi joulukuussa 2018 maalämpöön ja osin myös maaviilennykseen. Kunniamaininnan sai Bostad Ab Lönegropen, joka on valmistunut vuonna 1956. Myös se on siirtynyt vuonna 2018 maalämpöön ja tehnyt useita muita energiatehokkuutta parantavia toimia, kuten ikkunoiden vaihto ja julkisivun lämmöneristys..

***

