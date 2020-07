Henkilövaihdoksia Espoon kulttuuritalojen johdossa 1.8.2020 alkaen

Espoon kulttuurikeskuksen tuotantopäällikkönä aloittaa 1.8.2020 FM Tero Kaakkunen. Kaakkunen siirtyy Espoon kulttuurikeskukseen Sellosalin tuotantopäällikön paikalta. Vastaavasti Sellosalin tuotantopäällikkönä aloittaa 24.8.2020 alkaen FM Henna Salo. Uuteen tehtäväänsä Salo siirtyy Music Finlandin vientipäällikön tehtävistä.

Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa Espoon kuuden kulttuuritalon toiminnasta, sisällöistä ja varustelusta sekä kaupunkitapahtumista.



1.8.2020 alkaen kulttuuritalojen johdossa tapahtuu henkilövaihdoksia.



Espoon kulttuurikeskuksen tuotantopäällikkönä aloittaa 1.8.2020 FM Tero Kaakkunen. Kaakkunen siirtyy Espoon kulttuurikeskukseen Sellosalin tuotantopäällikön paikalta. Kaakkunen on työskennellyt Sellosalissa eri tehtävissä vuodesta 2003 alkaen.



Vastaavasti Sellosalin tuotantopäällikkönä aloittaa 24.8.2020 alkaen FM Henna Salo.

Uuteen tehtäväänsä Salo siirtyy Music Finlandin vientipäällikön tehtävistä, jossa hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien.





Tuotantopäällikön vastuulla on kulttuuritalon toiminnan johtaminen, ohjelmasisällöt, henkilöstö, talous, tapahtumamarkkinointi ja viestintä.



Tuotantopäälliköt kuuluvat Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden johtoryhmään, jonka osana kuusi kulttuuritaloa ja kaupunkitapahtumat toimivat.



Espoon kaupungin kulttuuritalot ovat Lasten kulttuurikeskus Aurora, Kannusali, Karatalo, Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee ja Sellosali.



Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kuusi toimipistettä ja kaupunkitapahtumat keräsivät vuonna 2019 noin 940 000 kävijää.



Koronaepidemian vuoksi peruttu tapahtumatoiminta on käynnistynyt THL:n ja AVI:n ohjeistuksen mukaisesti asteittain 2.6. alkaen.





Lisätietoja:



Lea Rintala

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikkö

Espoon kaupunki

046 877 1952, lea.rintala@espoo.fi