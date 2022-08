Hoitaja-/lääkärivastaanottojen puhelinpalvelu ruuhkautunut – yksi yhteydenotto riittää

Jaa

Virka-aikainen puhelinpalvelu hoitajan ja lääkärin vastaanotoille on ruuhkautunut. Takaisinsoittojen viive on keskimäärin 20 tuntia, mutta voi pisimmillään olla useita päiviä. Ruuhkautumisen vuoksi on tärkeää, että yhteydenotto tehdään vain kerran. Useat soittoyritykset ruuhkauttavat ja kasvattavat jonoa entisestään.

Virka-ajan ulkopuolinen puhelinpalvelu toimii viiveettömästi. Puheluihin vastataan välittömästi tai saman päivän aikana. Virka-ajan ulkopuoliseen puhelinpalveluun tulee kuitenkin ottaa yhteyttä vain, mikäli tilanne edellyttää välitöntä hoidon tarpeen arvioita eikä hoidon aloitusta voi siirtää myöhemmäksi ilman tilanteen pahentumista. Ruuhkautumisen vuoksi terveysasemilla laadittavat lausunnot ja todistukset kirjoitetaan lääketieteellistä kiireellisyysjärjestystä noudattaen, ja tehdään tällä hetkellä ensisijaisesti äkilliseen sairastumiseen liittyen. Harrastuksiin, kilpailuihin, vaihto-oppilasvuoteen tai matkailuun liittyvät todistukset ja lausunnot eivät kuulu julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuteen, ja niitä ei laadita terveysasemilla. Kiireetön yhteydenotto tulee tehdä vain kerran Yhteydenottoihin vastataan soittojärjestyksessä. Koska päällekkäiset yhteydenotot kasvattavat jonoa entisestään, on tärkeää, että yhteydenotto tehdään vain yhden kerran joko soittamalla tai tulemalla paikan päälle. Hoitovastaavalle yhteydenotto on suositeltavampaa tehdä sähköisesti puhelinpalvelun sijaan. Jos tilanne yhteydenoton jälkeen pahenee siten, että hoidon tarve tulee tehdä vielä saman päivän aikana, tulee asioida terveysaseman ajanvarauksettomalla vastaanotolla paikan päällä. Toivomme kuitenkin, että asiointi paikan päällä rajataan vain kiireellisiin tilanteisiin. Henkeä uhkaavissa tilanteissa yhteydenotto tehdään aina hätänumeroon 112. - Olemme tehostaneet jononpurkua lisäämällä puhelintyötä tekevän henkilöstön määrää sekä kohdentaneet hoitajien työpanosta aamujen ruuhkahuippuihin. Lisäksi järjestämme tulevina viikonloppuina jononpurkuja. Vaikka takaisinsoittojonoa on saatu purettua puhelinpalveluun kohdennetuilla toimenpiteillä, on jonoa vieläkin. Jatkamme aktiivisia toimenpiteitä ruuhkan purkamiseksi. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa, kertoo tulosaluepäällikkö Päivi Mäkelä-Bengs Terveysasemakohtaisia puhelimeen vastaamisen vasteaikoja ja kiireettömän vastaanoton saatavuutta voi seurata verkkosivujen hoitoon pääsyn seurantaraporteista.

Yhteyshenkilöt

Linkit