HOK-Elannon alkuvuosi 2019: Monipuolisia investointeja uusiin palveluihin

HOK-Elanto investoi palveluverkostonsa kehittämiseen alkuvuonna 21,4 miljoonaa euroa. Alepa-ketju laajeni neljällä uudella myymälällä. Tapiolan ja Itäkeskuksen Food Market Herkut kokivat muodonmuutoksen kevään aikana. S-market Vallilassa uudistettiin täysin. Prisma Järvenpää remontoitiin. Uudet ravintolat Amarillo ja Sing & Pore avattiin Helsingin keskustaan. Pienempiä remontteja eri toimipaikoissa tehtiin kolmisenkymmentä.

– Seuraava iso satsaus on Triplan avaus lokakuussa. Osuustoiminnallinen yritys on olemassa asiakasta varten, ilman muita ohjaavia tekijöitä. Kun liiketoiminta on kannattavaa ja tase on vahva, voidaan jatkossakin kehittää houkuttelevia palveluita ja parantaa tarjoomaa, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen linjaa.

Pula ammattilaisista jatkuu

Vakituisen henkilökunnan määrä oli 5 895, mikä oli 53 enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Kokoaikaisen henkilöstön osuus oli kauden lopussa 47 % ja henkilöstöä oli kokoaikaisiksi muutettuna 5 295. Kesätöitä HOK-Elanto tarjosi tänä vuonna noin 2 000 nuorelle.



Avoimia työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla runsaasti niin kaupan alalla kuin ravintoloissakin.

– Ammattitaitoisten tekijöiden osalta voidaan puhua jo työvoimapulasta, Liimatainen toteaa.

HOK-Elannon toimipaikoissa työskentelee tällä hetkellä noin 600 koulutettua työpaikkaohjaajaa, jotka kouluttavat uusia alalle tulijoita oman työnsä ohella. Tänä vuonna on rekrytoitu ja koulutettu jo yli 500 uutta työntekijää, jotka ovat saaneet perusperehdytyksen HOK-Elannon omassa koulutusohjelmassa ja joiden käytännön työnohjauksesta ovat vastanneet omat työpaikkaohjaajat.

Osuuskauppa huolehti henkilöstön hyvinvoinnista ja innostuneesta fiiliksestä osaamista kehittämällä, liikuntaa tukemalla ja keskimääräistä laajemmilla työterveyshuollon palveluilla.



Triplasta Helsingin uusi pohjoinen keskusta

Lokakuussa avautuvaan kauppakeskus Mall of Triplaan tulee Prisma, Alepa, verkkokaupan noutopiste, Emotion, ruokaravintola Fredde’s, gastropub Urban Rabbit ja Oluthuone Ratamo sekä neljästoista Omistajapalvelun palvelupiste. HOK-Elanto työllistää Triplassa syksyllä kaikkiaan noin 200uutta työntekijää.



HOK-Elannon tukitoiminnot ja ketjuohjaukset siirtyvät Triplaan vuonna 2020.

Lähipalveluita vahvistavat loppuvuonna lisäksi kaksi uutta Alepaa, Kaaren ja Hyvinkään autonpesuasemat sekä Emotion kauppakeskus Ainoassa.

HOK-Elanto tarjoaa vuoden 2019 lopussa palveluita omistajilleen yhteensä 340marketissa, tavaratalossa, ravintolassa, autopesu- ja polttonesteasemalla sekä hautaus- ja lakipalveluiden toimipaikassa.

Osuuskaupasta monipuolisia omistajahyötyjä

HOK-Elantoon liittyi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 11 369 uutta asiakasomistajaa. Kauden lopussa heitä oli 631 640 eli 79 % toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista. HOK-Elannon asiakasomistajat ostivat alkuvuonna Bonusta kerryttäviä tuotteita ja palveluja lähes miljardillaeurolla HOK-Elannosta, S-ryhmästä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta.



Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa etuja ja palveluita omistajilleen eli tavallisille suomalaisille kotitalouksille. HOK-Elannon omistajatalous hyötyy rahallisesti keskimäärin yli 300euroa, monipuolisesti osuuskaupan palveluita käyttävät taloudet yli 1000 euroa vuodessa.



Vuonna 2018 toteutettu bonustaulukkomuutos on merkinnyt palkitsevampaa bonusmallia entistä useammalle asiakasomistajataloudelle. Erityisesti nuoret taloudet ja lapsiperheet ovat lisänneet ostojaan.

Kilpailukykyisillä hinnoilla, tuote- ja palvelueduilla sekä maksuttomilla peruspankkipalveluilla kasvatetaan omistajahyötyjä. Ruoan verkkokauppa ja asiakkaiden kuuntelu muun muassa Alepa Korttelitoiveen muodossa helpottavat asiakkaiden arkea.



– Korttelitoive on kahminut useita kansainvälisiä markkinointialan palkintoja ja tunnustuksia mikä kertoo palvelun innovatiivisuudesta ja edelläkävijyydestä. Marketkaupan 24/7 verkosto kattaa nyt 28 myymälää, kuusiS-Marketia, neljäPrismaa ja 18Alepaa, ympäri pääkaupunkiseutua. Hyötyä ja helppoutta asiakkaiden arkeen, se on osuuskaupan olemassaolon tarkoitus, toimitusjohtajaLiimatainen toteaa.

Valmistautuminen vuoden 2020 Osuuskauppavaaleihin alkaa syksyllä.





Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla

Alkuvuoden 2019 liikevaihto oli 1 039,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 0,9 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla: marketkaupassa 0,4 prosenttia, tavaratalokaupassa 4,1 prosenttia, ravintolaliiketoiminnassa 2,9 prosenttia sekä polttoneste- ja autonpesukaupassa 3,7 prosenttia. HOK-Elannon alkuvuoden ylijäämä eli tulos ennen veroja oli 36,5 milj. euroa (18,9 M€). Tulos parani, johtuen pääosin 335 M€:n sijoitussalkun arvon muutoksesta.



Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat 30.6.2019 olivat 392,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 342,4 M€). Omavaraisuusaste oli 77,6 prosenttia (80,2 %).