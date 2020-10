Houtskari-Iniön ja Nauvon eteläisen yhteysalusreittien kilpailutuksen valmistelu etenee palvelutasoperiaatteiden pohjalta

E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen korjaustöissä alkaa viimeinen rutistus ja työt valmistuvat parin viikon päästä 19.10.2020 12:30:19 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut kesän ajan E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen liikuntasaumalaitteita. Nyt korjaustöissä on alkamassa kolmannen ja viimeisen rikkoutuneen laitteen uusiminen. Liikenne tullaan siirtämään keskiviikon 21.10. ja torstain 22.10. välisenä yönä kokonaan pohjoiselle sillalle ja liikenteen käytössä on kahden viikon ajan yksi ajokaista molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittäviä ruuhkia työmatkaliikenteen ruuhkatunteina. Työt saadaan kuitenkin valmiiksi nopeammalla aikataululla kuin kahden aiemman laitteen uusimisen osalta. Siltapaikan voi myös kiertää mt 110 kautta.