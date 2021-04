Huikea tarina kirjan historiasta muuttaa käsityksen siitä, miten historiasta pitää kirjoittaa

Jaa

Espanjalaiset hullaannuttanut tietokirja sukeltaa kirjan historiaan odottamattomalla tavalla. Kirjan ja kirjallisuuden historia kerrotaan kollektiivisena seikkailuna, jossa lukuisat ihmiset ovat tehneet osansa säilyttääkseen kirjojen ainutlaatuisen perinnön ja tavan kuljettaa sanoja ja ajatuksia ajan ja tilan halki.

Papyrus – Kirjan katkeamaton tarina (suom. Taina Helkamo) kertoo kirjoista joiden valmistamiseen on käytetty savua, kiveä, mutaa, kaislaa, silkkiä, nahkaa, puuta, muovia tai valoa. Samalla se vie lukijan huikealle matkalle: pysähdymme Aleksanteri Suuren taistelukentillä, Vesuviuksen purkaukseen jääneessä Papyrusten huvilassa, Kleopatran palatseissa, Hypatia Aleksandrialaisen murhapaikalla, ensimmäisissä tunnetuissa kirjastoissa, käsikirjoitusten kopiointipajoissa, kiellettyjen kirjojen rovioiden äärellä, gulagissa, Sarajevossa ja Oxfordin maanalaisessa kirjalabyrintissa.

Papyrus on kollektiivinen seikkailu, jonka pääosaa näyttelevät tuhannet ihmiset kautta aikojen. He, jotka ovat valmistaneet, vaalineet ja välittäneet kirjoja: suullisen tarinaperinteen kertojat, kirjurit, kopioijat, kuvittajat, kääntäjät, katukauppiaat, bukinistit, opettajat, tietäjät, kapinalliset, vakoojat, nunnat, orjat ja lukijat. Tavalliset ihmiset, joiden nimiä emme enää tiedä, he, jotka ovat vaalineet kaaoksenkin keskellä kirjojen sisältämää tietoa ja viisautta.

Irene Vallejo on romaanikirjailija, jonka ensimmäinen tietokirja Papyrus on ainutlaatuisen mukaansatempaava ja palkittu myyntimenestys. Kirjaa on myyty Espanjassa yli 250 000 kappaletta, ja sen käännösoikeudet on myyty 34:n maahan.

”Irene Vallejon ainutlaatuinen teos rohkaisee meitä ihmettelemään ihmiskunnan kykyä säilöä valtavaa määrää tietoa ja kokemuksia omasta katoavaisesta luonnostaan.”

– Times Literary Supplement

”Vallejo on viisaasti hylännyt akateemisen tyylin, ja luottaa sen sijaan tarinankerrontaan.

(– –) Intohimoisen lukijan ylistys kirjalle.”

– Babelia, El País

Irene Vallejo: Papyrus – Kirjan katkeamaton tarina, 656 sivua. Suomentanut Taina Helkamo.

Ilmestyy 7.5.2021, pdf saatavilla.