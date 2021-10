Hupimestari Kiti Friman ryhtyy luotsaamaan Linnanmäen markkinointiviestintää ja tapahtumia

Aiemmin Kiti Friman on toiminut Linnanmäen viestintäpäällikkönä. 32-vuotias Friman tarttuu uuteen työhönsä suurella innolla.

– Linnanmäki on valtavan inspiroiva työpaikka, jossa olen viihtynyt jo pian neljä vuotta. Se, että Linnanmäen tarkoituksena on kerätä varoja lastensuojelutyölle, tuo työhön erityisen merkityksellisen ulottuvuuden. On hienoa jatkaa Linnanmäen kehittämistä yhdessä mahtavien hupimestarikollegojen kanssa nyt myös uudenlaisessa toimenkuvassa, Friman sanoo.

Friman seuraa tehtävässä Rilla Engblomia, joka siirtyi uuteen työhönsä elokuun alussa. Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin on innoissaan saadessaan johtoryhmäänsä vahvistusta talon sisältä.

– Kiti Friman on viestinnän rautainen ammattilainen, jolla on ennestään kokemusta myös myynnistä, markkinoinnista ja tapahtumien tuottamisesta. Aurinkoinen Kiti tuo hienoa lisäosaamista huvipuiston johtoryhmään, Adlivankin kertoo.

Friman pääseekin heti käärimään hupimestaritakkinsa hihat, sillä lokakuun puolessavälissä koittaa Linnanmäen hupikauden huipentava Valokarnevaali. Puolentoista viikon ajan Linnanmäki pukeutuu valo- ja väriloistoon ja tarjoaa iltaisin livemusiikkia.