HUS-yhtymän hallituksen kokouksen 17.10.2022 ennakkotiedote

HUS-yhtymäkokous hyväksyi HUSin vuoden 2023 talousarviokehyksen kokouksessaan 7.7.2022. Päätetty vuoden 2023 talousarviokehys oli noin 95 miljoona euroa HUSin omaa esitystä alhaisempi. HUS-yhtymän hallitus on käsitellyt talousarviota ja suunniteltua säästöohjelmaa kokouksissaan 26.9. ja 3.10.

HUS on tarkentanut toimintakulujen vähentämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä. Erityisesti on etsitty ratkaisuja, joilla HUSin palveluverkostoon ja sairaaloihin kohdentuvat toimenpiteet voitaisiin rajata mahdollisimman pieneksi. HUS on käynyt keskusteluja Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuudesta kasvattaa talousarviokehystä tai saada lisärahoitusta kululeikkausten minimoimiseksi.

HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarvioesitys pitää valmistella nollatulokseen, jotta voidaan turvata HUSin tulevien vuosien investointikyvykkyys.

HUS-yhtymän hallitus kokoontuu maanantaina 17.10.2022 klo 8.30. Kokouksen esityslista on julkaistu HUSin verkkosivuilla.

Lisätietoja:

HUS-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, puh. 040 504 5851

toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@hus.fi

talousjohtaja Jari Finnilä, HUS, etunimi.sukunimi@hus.fi

Kokouksen esityslista on julkaistu HUSin verkkosivuilla. Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen samalla sivulla.