HUSin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa useita suosituksia hankintojen ja hankintatoimen kehittämiseksi

Tarkastuslautakunta suosittelee, että hankintoihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi hankintatoimen järjestelmistä ja seurantamittareista päätetään viipymättä ja että kehittämistoimenpiteiden toteutumista valvotaan. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee tukitoimien kehittämistä henkilökunnan jaksamisen tueksi.

HUSin valtuusto käsittelee tarkastuslautakunnan vuotta 2020 koskevan arviointikertomuksen 10.6.2021. Arviointikertomuksessa arvioidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista, koronapandemian vaikutuksia, hankintoja ja hankintatoimea sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen, HUS Apteekin, HUS Asvian sekä HYKS Vatsakeskuksen toimintaa. Lisäksi selvitetään, miten tarkastuslautakunnan vuonna 2018 antamat suositukset ovat toteutuneet.

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti HUSin toimintaan ja talouteen vuonna 2020 sekä kasvatti hoito- ja palveluvelkaa. Tarkastuslautakunta katsoo, että kokonaisuudessaan HUS on kuitenkin selviytynyt hyvin pandemian hoidosta hyvän yhteistyön sekä henkilökunnan sitoutumisen ja joustavuuden ansiosta. Tarkastuslautakunta suosittelee, että HUS kehittää edelleen tukitoimia henkilökunnan jaksamisen tueksi.

Valtuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat, kun talousarviota muutettiin vielä maaliskuussa 2021. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että HUSin talouden kestävyys on heikentynyt. Vuonna 2020 omavaraisuusaste oli 23,8 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 42,7 prosenttia. HUSin lainakanta on kasvanut 220 miljoonasta eurosta 660 miljoonaan euroon vuosina 2016–2020.

Tarkastuslautakunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että luotettavaa tietoa HUSin kilpailuttamattomien hankintojen määrästä ei ole mahdollista saada eikä hankintatoimea, toimittaja- sekä sopimushallintaa tukevia järjestelmäratkaisuja ole vielä toteutettu siten, että niiden avulla saataisiin ratkaistua hankintatoimen sisäisen valvonnan ongelmia. Ennakoituun vuosiarvoon perustuva HUSin oma arvio kilpailuttamatta tehtyjen hankintojen määrästä on noin 40 miljoonaa euroa. Hankintoihin liittyvistä ongelmista on aiheutunut taloudellista vahinkoa markkinaoikeuden määräämien 160 000 euron seuraamusmaksujen verran sekä haittaa HUSin maineelle.

Ongelmien korjaamiseksi HUSin hankintatoimea on resursoitu ja kehittämistoimenpiteitä on tehty. Kehittämistoimet ovat kuitenkin vielä monilta osin kesken. Tarkastuslautakunta suosittelee, että hankintatoimen järjestelmiin liittyvät ratkaisut tehdään viipymättä ja siten että ne mahdollistavat hankintojen tehokkaan johtamisen ja luotettavan valvonnan koko hankinnan elinkaaren ajan. Hankintatoimen seurantamittareista tulee tehdä päätös ja kehittämistoimien toimeenpanoa on valvottava. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä HUSin ostolaskujen julkaisemista helmikuussa 2021. Hankintojen läpinäkyvyyden parantamiseksi tämä on askel oikeaan suuntaan.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020, sekä sen sisällöistä laaditut tiivistelmät, on julkaistu osoitteessa www.arviointikertomushus.fi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seija Muurinen, p. 050 331 6754, seija.muurinen(at)kolumbus.fi

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, p. 040 416 4012, pirjo.rasanen(at)hus.fi