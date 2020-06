HUSin tarkastuslautakunnan arviointikertomus korostaa hallinnon avoimuutta

HUSin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 käsitellään valtuustossa 11.6.2020. Arviointikertomuksessa arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja muita HUSin toimintaan liittyviä aiheita sekä annetaan useita suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

Valtuusto asetti vuodelle 2019 sekä sitovia taloudellisia tavoitteita että strategisia avaintavoitteita. Taloudelliset tavoitteet pääosin toteutuivat sen jälkeen, kun talousarviota muutettiin joulukuussa. Strategiset tavoitteet toteutuivat edelleen heikosti.

Talouden kestävyyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota

HUSin toimintakulut olivat vuonna 2019 yhteensä noin 2,4 miljardia euroa ja tilikauden tulos 15 miljoonaa euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2020 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi.

HUSin omavaraisuusaste on laskenut ja suhteellinen velkaantuneisuus noussut viime vuosina. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että syyt HUSin heikentyneeseen taloustilanteeseen analysoidaan, talouden seurantaa parannetaan ja korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan. Tämä on jatkossa yhä tärkeämpää kuntien taloustilanteen vaikeutuessa koronapandemian vuoksi.

Hankintalainsäädännön noudattaminen on varmistettava

Vuonna 2019 tuli ilmi, että HUS on tehnyt hankintoja kilpailuttamatta. Tarkastuslautakunta pitää asiaa erittäin vakavana ja antaa arviointikertomuksessa useita suosituksia hankintatoimen kehittämiseksi. Tarkastuslautakunta on aiemmin esittänyt ostolaskujen julkaisemista HUSin verkkosivuilla ja pitää asiaa edelleen tärkeänä toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Arviointikertomus nostaa esiin kehittämiskohteita, mutta myös myönteisiä havaintoja

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja sitouttamiseen ja suosittelee, että tulospalkkiojärjestelmää kehitetään kannustavampaan suuntaan.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös ikääntyneiden lonkkamurtumapotilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta annettujen kansallisten suositusten toteutumiseen. Lautakunta suosittelee harkitsemaan lonkkamurtumaleikkausten keskittämistä sekä sopimaan hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä yhdessä kuntien kanssa.

Arviointikertomuksessa nostetaan esiin myös useita myönteisiä havaintoja. Uusi lastensairaala on jo pääosin saavuttanut sille asetetut tavoitteet, HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikkö on onnistunut lyhentämään leikkausjonoja ja nopeuttamaan syöpäpotilaiden hoitoon pääsyä ja HUSissa tehtävän tutkimustyön edellytyksiä on parannettu. Lisäksi sähköiset asiointipalvelut ovat lisänneet valinnanvapautta ja edistäneet potilaan osallistumista ja itsehoitoa.

Arviointikertomus kokonaisuudessaan sekä sen sisällöistä laaditut tiivistelmät on julkaistu osoitteessa www.arviointikertomushus.fi.

Lisätietoja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seija Muurinen, p. 050 331 6754

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, p. 040 416 4012