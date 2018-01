Hypo julkistaa talouskatsauksen perjantaina 12.1.2018 klo 0:01

Ennakkotiedote Hypon Talouskatsauksesta 1/2018: Suomen kasvu saa yhä vauhtia lamakuopasta ja maailman talouden tuulista

Perjantaina julkistettava Hypon Talouskatsaus 1/2018 ennustaa, että Suomen talous jatkaa viime vuonna alkanutta yllättävää vauhtia. Kasvun esteet ovat näkyvissä, mutta eivät nujerra nousua – vielä. Aktiivimalli auttaa ja ahdistaa: poliittinen riski realisoituu, mutta synkintä olisi uudistuksen romuttaminen ilman korjauspakettia sosiaaliturvaan. Kasvu saa yhä vauhtia laman aikana syntyneestä syvästä kuopasta eli matalasta lähtötasosta sekä maailman talouden vahvasta vedosta. Talousennusteita korjataan korkeammalle liki kaikkialla.

Menetetty vuosikymmen kurotaan umpeen, kun koti- ja ulkomainen kysyntä tukee taloutta ja kaikki päätoimialat kasvavat.

Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Juhana Brotherus, pääekonomisti

puhelin (09) 228 361 tai 050 3849 479, juhana.brotherus@hypo.fi

Juha Lappalainen, viestinnän asiantuntija

puhelin 0400 961 087, juha.lappalainen@hypo.fi

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka on erikoistunut toiminnassaan pelkästään asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2017 mukaan Hypo-konsernin tase oli 2,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 13,0 %, luottokanta 2,1 miljardia euroa, talletukset 1,3 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,13 % ja liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 28 000.