Hyydetulvia Ylä-Savon jokivesistöissä 15.1.2021

Ylä-Savon alueella on jokien virtaamat edelleen suuret ja alkuviikosta kiristynyt pakkanen on aiheuttanut hyydetulvia jokiin. Näiden seurauksena muodostunut hyyde on nostanut paikallisesti jokien vedenkorkeuksia nopeasti. Jokien vedenpinnan äkillinen nousu voi aiheuttaa osaltaan veden nousun rakennuksiin tai vesi voi nousta tielle tai levittäytyä laajasti metsäalueelle riippuen vallitsevista olosuhteista.

ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita seuraamaan tilannetta ja varautumaan rakenteiden tulvasuojeluun tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisten teiden katkeamisten takia ihmisiä voi jäädä saarroksiin kiinteistölle tai pääsy kiinteistölle estyy.

Hyytökohteista on tullut ilmoituksia mm. Pielaveden Lampaanjoesta ja Koivujoesta, Iisalmen Pitkäkoskesta sekä Nurmijoen Mäkärä- ja Koivukoskesta. ELY-keskus on osassa kohteissa räjäyttänyt hyydepatoja ja osassa kohteita hyytöä on purettu kaivinkonetta apuna käyttäen. Pelastuslaitos on myös antanut virka-apua hyytöjen poistoon liittyen.

Loppuviikoksi luvattu lauhtuva sää helpottaa tilannetta, mutta lämpötilan laskiessa voi hyydön muodostuminen virtapaikoihin taas käynnistyä.