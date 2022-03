Ilmastokriisin hinta - Lomborgin kirjan suomennoksen julkistus 20.4. klo 13

Lomborg on jo pitkään sanonut, että ilmaston lämpeneminen on tapahtumassa, ja että se on suurelta osin ihmisten aiheuttamaa. Hän on kuitenkin jatkuvasti kritisoinut sitä toimintaa, jonka hän näkee liioittelevan muutoksen merkitystä, samoin politikointia aiheen ympärillä. Ehdotetuilla toimilla saavutettaisiin liian vähän ja ne maksaisivat liian paljon, hän väitti esimerkiksi The Guardianinissa jo vuonna 2010 (https://www.theguardian.com/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-profile).

Rahat käytettäisiin Lomborgin mukaan paremmin esimerkiksi malarian ja HIV:n/aidsin vähentämiseen tai puhtaan veden tuottamiseen ja sanitaatiojärjestelmien laajentamiseen.

Kirja Väärä hälytys on toistaiseksi ainut kirja, jossa on laskettu tieteellisin menetelmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien haittojen kustannukset sekä kansainvälisten sopimusten (etenkin Pariisin sopimus) mukaiset haittojen torjuntakustannukset. Kirjassa esitetään, että kohtuullinen satsaus estäisi pahimmat ilmastonmuutoksen haitat ja samalla auttaisi ihmiskuntaa, köyhimpiäkin, vaurastumaan. Kirjan viimeinen kuva tuo tämän esille: ilmastonmuutos on pienimpiä ihmiskunnan ongelmia. Voimavaroja pitää olla pahempienkin ongelmien hoitoon.

