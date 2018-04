Immo Kuutsa on Vuoden Omakotiasukas 2018

Vuoden 2018 Omakotiasukkaaksi on valittu liikuntaneuvos ja hiihdon valmentajalegenda Immo Kuutsa. Kuutsa on omalla innostavalla esimerkillään näyttänyt, miten omakotiyhdistykset ja pientaloasukkaat voivat vaikuttaa paitsi oman asuinalueensa myös valtakunnallisiin asioihin.

”Immo Kuutsa on toiminut jo vuosikymmeniä aktiivisesti Omakotiliiton luottamustehtävissä ja luonut vuosien varrella hyvät yhteistyöverkostot eri puolille Suomea. Kuutsa on esimerkiksi tänä vuonna 20 vuotta täyttävän Iisalmen Omakotiyhdistyksen perustaja ja sen ensimmäinen puheenjohtaja. Yhdistys on Pohjois-Savon piirin suurin yhdistys”, Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors perustelee valintaa.

Iisalmen Omakotiyhdistys on tarjonnut jäsenilleen omakotitalkkaritoimintaa yli kymmenen vuotta ‒ heti siitä lähtien, kun toiminta tuli mahdolliseksi. Kuutsa on toiminut myös yhdistyksen varapuheenjohtajana ja hän on edelleen yhdistyksen hallituksen jäsen.

Iisalmen yhdistyksen lisäksi Kuutsa on perustanut yhdistykset muun muassa Juankoskelle, Juukaan, Kiuruvedelle ja Lapinlahdelle. Hän on toiminut pitkään Omakotiliiton luottamustehtävissä, muun muassa Omakotiliiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana vuosina 2009‒2012 sekä liittovaltuuston jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Omakotiliitonviestintätoimikunnan jäsenenä ja liiton jäsenlehden Omakotilehden toimitusneuvostossa hän on ollut vuodesta 2015.

”Omakotiliiton jäsenyys ja luottamustoimet ovat antaneet minulle todella paljon näiden 20 vuoden aikana”, Kuutsa kiittelee.

”Omakotiliitto on hieno esimerkki siitä, miten kansalaisjärjestö voi palvella ihmisiä ja tehdä työtä lähimmäisten hyväksi. Omakotiliitto valvoo valtakunnallisesti etujamme ja huolehtii lisäksi, ettei omakotitalojen omistajia jätetä yksin.”

Eri tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia suomalaisista haluaisi asua pientalossa. Omakotiliitto tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että erilaisia asumismuotoja kohdeltaisiin lainsäädännössä ja kunnallisessa päätöksenteossa tasapuolisesti. Immo Kuutsalle omakotiasuminen merkitsee mahdollisuutta asua ”omassa linnassa” lähellä liikuntamahdollisuuksia, luontoa ja palveluita.

”Omassa kodissani toteutuu lähes kaikki ominaisuudet, joita suomalainen asunnoltaan haluaa: asun omakotitalossa järven rannalla, puistikon vieressä ja lisäksi kotioveni edestä lähtee kuntorata. Omakotitalossa voi viettää itsenäistä elämää, mutta myös avoin keskusteluyhteys naapureihin on tärkeää. Omakotiliitto onkin aina korostanut hyviä naapuruussuhteita.”

Vuoden Omakotiasukas 2018 julkistettiin Helsingissä lauantaina 14.4.2018 Suomen Omakotiliiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Vuoden Omakotiasukas valittiin nyt neljännen kerran.