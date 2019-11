Innon kevään listalla Greta, Juice, Rive ja monia muita sankareita nuorille ja vähän vanhemmillekin

Into Kustannuksen kevään kirjalista on julki. Luvassa on monenlaisille lukijoille mielenkiintoista luettavaa, kuten kansantaiteilija Juice Leskisen kootut muistelmat, huippuvalmentaja Markku Kanervan oivalluksia johtamisesta, ruotsin dekkarikuningattaren Denise Rudbergin uusin Jidhoff-rikosromaani, historioisija Virva Liskin kiehtova tietokirja Santahaminan naisvankileirin selviytyjistä vuonna 1918 tai tietokirjailija Risto Isomäen uutuusteos siitä miksi ruokavalio vaikuttaa sekä ilmastoon että terveyteemme enemmän kuin mikään muu asia. Greta Thunbergin kuvitettu elämäkerta ilmestyy jo ennen joulua, mitä Into juhlii pikkujoulujuhlassa 12.12. Kalevankadun puutalossamme ja Rosebud booksin Kolmen sepän myymälässä, tervetuloa!

Innon kevään 2020 kirjakatalogin voi lukea täällä:

https://issuu.com/intokustannus/docs/into_katalogikevat2020 Gretan tarina – Et ole koskaan liian pieni tekemään suuria asioita ilmestyy kauppoihin jo marraskuussa. Se on tositarina rohkeasta ruotsalaisesta ympäristöaktivististista Greta Thunbergista: toivosta, rohkeudesta ja päättäväisyydestä. Vuonna 2018 ilmastonmuutoksesta huolestunut Greta aloitti koululakon valtiopäivien päärakennuksen edessä ja vaati poliitikoilta todellisia tekoja ympäristön pelastamiseksi. Pian koululaiset Suomessa ja ympäri maailman seurasivat Gretan esimerkkiä ja toivat mielenilmauksilla äänensä kuuluviin. Kuvitettu elämäkerta sopii kaikille kouluikäisille. Kevään avaukseksi ilmestyy myös Sankaritarinoita nuorille – Tarinoita nuorista edelläkävijöistä Gutenbergistä Greta Thunbergiin. Inspiroivassa kirjassa esitellään nuorten valitsemia edelläkävijöitä, jotka sopivat roolimalleiksi paitsi nuorille myös monille vanhemmillekin. Lukiolaiset ovat kirjoittaneet tarinoita, joissa he kertovat rohkeista esikuvistaan ja tutustuttavat lukijan uskomattomiin nuoriin eri puolilta maailmaa. Kirjan joukkorahoituskampanja on nyt käynnissä. Lisätietoja siitä löydät täältä. Kansantaiteilija Juice Leskinen täyttäisi 19. helmikuuta 70 vuotta, jonka kunniaksi Into julkaisee Juice puhuu – Kootut muistelmat. Toimittajat Harri Tuominen ja Waldemar Wallenius haastattelivat Juicea 1990-luvun alussa kuukausien ajan. Haastattelujen pohjalta tehtiin 40-tuntinen radio-ohjelma. Juice puhuu perustuu leikkaamattomiin, alkuperäisiin haastattelunauhoihin, joita ei koskaan aikaisemmin ole päässyt julkisuuteen. Leskinen itse pyysi nauhat viimeisinä vuosinaan 2000-luvun alussa CD-levyille poltettuna antaakseen ne uudelle vaimolleen, koska ei itse jaksanut kertoa tälle tarinaansa. Maaliskuussa taas ilmestyy Ruotsin dekkarikuningattaren Denise Rudbergin uusi Jidhoff-romaani Kuuden metrin syvyydessä. Marianne Jidhoffista kertovan huippusuositun dekkarisarjan uusin romaani nousi viime viikolla Mitä Ruotsi lukee -listan ykköseksi ja sarjaa on myyty kotimaassaan jo yli kolme miljoonaa kappaletta. Marianne Jidhoffin fanit pääsevät sarjan itsenäisessä kuudennessa osassa kurkistamaan kullattuihin kulisseihin, joiden takana vallanpitäjät vehkeilevät ja eliitti punoo juoniaan. Ensi kesänä tehdään historiaa, kun Suomen maajoukkue on menossa jalkapallon EM-lopputurnaukseen Markku Kanervan johdattama. Legendaarinen jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonen otti tehtäväkseen selvittää kahteen otteeseen Vuoden Valmentajaksi valitun Markku Kanervan salaisuuden. Miten syntyivät Markku Kanervan keskeiset ajatuksensa ihmisestä, voittamisesta, johtamisesta ja pelaamisesta? Tuloksena on viisas ja viihdyttävä, taattu menestysteos Markku Kanerva – Valmentaja. Santahaminan saarella Helsingin edustalla säilytettiin tuhatta naisvankia kesällä 1918. Historiantutkija Virva Liskin Vankileirin selviytyjät tarkastelee leirin arkea ja naisten selviytymisstrategioita ihmisille tyypillisten psykologisten ominaisuuksien, kuten empatian, yhteistyökyvyn ja omaneduntavoittelun kautta. Toisten naisvankien, vartijoiden ja saarella majailleiden saksalaisten miehittäjäjoukkojen kanssa muodostetut suhteet auttoivat naiset sisällissodan jälkeisen kesän 1918 pahimman kuolleisuusjakson ylitse. Nyt sata vuotta myöhemmin ihmisen ruokavaliossa on tapahtumassa järisyttävä muutos: yhä useampi on siirtymässä kasvispainotteiseen ruokavalioon. Tuhansien uusien tutkimuksien perusteella ruokavalio vaikuttaa myös omaan terveyteemme ja eliniän odotteeseemme selvästi enemmän kuin mikään muu asia. Näennäisesti keskenään ristiriitaisten tutkimustulosten suuri määrä on kuitenkin tehnyt ruoan terveysvaikutuksista vaikeasti ymmärrettäviä. Risto Isomäen uusin tietokirja Ruoka, ilmasto ja terveys käy tiiviisti ja yleistajuisesti läpi, miten voimme vähentää päästöjämme tavoin, jotka samalla pitävät meidät terveempinä ja pidentävät elämäämme. Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi KUTSU: Kevään kirjailijoihin pääsee tutustumaan Innon ja Rosebud booksin pikkujouluissa, jotka pidetään torstaina 12.12. Juhliminen alkaa jo päivällä Rosebudin Kolmen sepän myymälässä, jossa on ohjelmassa intokirjailijoiden haastatteluja ja keskusteluja koko iltapäivän. Kello 18 alkaen pikkujoulu jatkuu Innon puutalossa ja loungessa Kalevankadulla: ohjelmassa ruokaa, juomaa ja yllätysesiintyjiä. TERVETULOA!

