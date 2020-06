Insinööriliitto kannattaa Fjäderiä Akavan puheenjohtajaksi

Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder on Insinööriliiton ehdokas Akavan puheenjohtajaksi. Liiton hallitus päätti asiasta tänään vilkkaan keskustelun ja tiukan äänestyksen jälkeen.

Puheenjohtaja Samu Salon mukaan päätöksen tekeminen ei ollut helppoa. Kummankin ehdokkaan puolesta löytyi argumentteja.

- Keskusjärjestöllä ei kuitenkaan voi olla kuin yksi puheenjohtaja. Insinööriliiton hallitus päätyi siihen, että akuutissa, varsin poikkeuksellisessa tilanteessa on hyvä, että Akavan johdossa on Fjäderin tapainen kokenut neuvottelija ja asioiden hoitaja, Salo sanoo.

Akava valitsee puheenjohtajan elokuussa pidettävässä liittokokouksessaan. Fjäder on johtanut keskusjärjestöä vuodesta 2011 lähtien.

Insinööriliitto odottaa, että Akava keskusjärjestönä kirkastaa rooliaan suomalaisessa työmarkkinakentässä, kun keskusjärjestöjen rooli on murroksessa. Insinööriliitto edellyttää Akavalta toimia, joilla se vastaa entistä paremmin jäsenistön tarpeisiin.